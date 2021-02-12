«Барселона» — «Алавес». Прогноз: с такой игрой от «ПСЖ» не спасёт даже Лионель Месси

13 февраля состоится матч 23-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Алавес». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех «Алавеса» оценён букмекерами коэффициентом 10.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Барселона» — «Алавес» 13 февраля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Барселона» — «Алавес» 13 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.52, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.55. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.80. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.86.

«Барселона» — «Алавес»: анализ и прогноз матча 23-го тура чемпионата Испании (13.02.2021)

Сезон в европейском футболе перевалил через середину: январь остался позади, приближается середина февраля. В Испании разобрались с Суперкубком и приступили к полуфиналам Кубка Короля, а заодно добрались до второго круга национального первенства. На повестке дня 23-й тур Примеры.

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Он продолжится в субботу, 13 февраля, четырьмя матчами. Самый поздний стартует в 23:00 мск. «Барселона» на легендарном стадионе «Камп Ноу» сразится с «Алавесом». Соперники по традиции находятся в разных частях турнирной таблицы, а их задачи серьёзно разнятся. Потому с фаворитом всё понятно.



Каталонцы вроде бы выдали мощнейший отрезок. После обиднейшего поражения в финале Суперкубка Испании собрались, несколько раз демонстрировали характер и выходили с высоко поднятой головой из тяжёлых ситуаций. В Ла Лиге вообще одержали шесть побед подряд.



Ставка на Кубок Короля смотрелась логично, ведь это главный шанс на трофей в текущем сезоне. В Лиге чемпионов сразу несколько клубов на данный момент объективно сильнее, в Примере «Атлетико» далеко ушёл, а в Суперкубке Испании не смогли дожать «Атлетик» из Бильбао в дополнительное время.

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В общем, против «Севильи» накануне вышел оптимальный состав. И ничего не получилось. 0:2, причём по-настоящему голевой момент был один — Лионель Месси в дебюте не справился с вратарём. Дальше мячом владели, стандарты имели, удары наносили. Однако подопечные Хулена Лопетеги довольно уверенно отбивались, а в концовке забили второй гол.



До ответного матча три недели. 0:2 и 90 минут на «Камп Ноу» — ситуация не то чтобы безвыходная, но как минимум непростая. А пока нужно переключаться на чемпионат Испании. И держать в уме Лигу чемпионов, ведь до плей-офф остались считанные дни. 16 февраля в Каталонию приедет «ПСЖ».



Как видно, график крайне плотный, а еврокубки явно важнее. «Атлетико» наконец-то допустил осечку, но всё ещё остаётся хозяином ситуации. Подопечные Рональда Кумана занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидера на восемь очков при одной «лишней» игре.

«Алавес» напрочь провалил январь, зато в двух предыдущих турах добыл четыре очка из шести возможных. Сперва скатал нулевую ничью с «Хетафе», а в пятницу на своём поле дожал «Вальядолид» (1:0). Теперь «славные» располагаются на 16-й строчке, опережая зону вылета на два балла.



Понятно, что разница в уровне исполнителей солидная. Однако гости имели на восстановление больше недели, тогда как «Барселона» оставила много сил в среду, а уже через 2,5 суток стартует в плей-офф Лиги чемпионов. Ротация тут наверняка будет. И, скорее всего, достаточно широкая.



Преимущество в свежести должно помочь аутсайдеру дать бой. Сине-гранатовые будут владеть территориальным преимуществом, но предпосылок для уверенной победы не видно. Х2 за 3.70 — большой риск, а вот Ф2 (+1.5) за 1.97 выглядит недурно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Алавес» 13 февраля 2021 года

График у каталонцев очень плотный. Отдыхать некогда, да и на своём поле в последние недели практически не играли. В среду — тяжелейшие 90 минут в полуфинале Кубка Короля с «Севильей», уже 16 февраля на «Камп Ноу» приедет «ПСЖ». Ротация кажется неизбежной, так что аутсайдер получит шанс зацепиться.



Ставка: победа «Алавеса» с форой (+1.5) за 1.97.