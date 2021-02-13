«Реал» — «Валенсия». Прогноз: Денис Черышев опять травмирован, но Зидану это не поможет

14 февраля состоится матч 23-го тура чемпионата Испании «Реал» Мадрид — «Валенсия». Начало игры — в 18:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех клуба из Валенсии оценён экспертами в 7.90. А ставки на ничью принимаются за 5.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Валенсия» 14 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Реал» — «Валенсия» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.41. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63.

Анализ и прогноз матча 23-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Валенсия» (14.02.2021)

Футбольный сезон в Европе добрался до февраля, совсем скоро стартует плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Во внутренних первенствах давно буйствует второй круг, в чемпионате Испании в самом разгаре 23-й тур. 14 февраля среди прочих будут выяснять отношения «Реал» Мадрид и «Валенсия». Начало — в 18:15 мск.

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Мадридцы в прошлой игре одержали вторую подряд победу. Первая пришлась на скромнейшую «Уэску» (2:1), а вторая, собственно, на крайне нестабильный «Хетафе» (2:0). Любопытно, что в последнем случае противник за все 90 минут успел нанести всего лишь один удар по воротам Тибо Куртуа.



Эти удачные матчи закрепили «сливочных» на втором месте в турнирной таблице Примеры. После 22-го тура в активе 46 очков, правда, положение не самое комфортное. Ближайшие преследователи «Барселона» и «Севилья» отстают лишь на три и четыре пункта соответственно, имея по игре в запасе.



Зинедин Зидан и компания испытывают большие трудности в нынешнем сезоне. Отдельное внимание стоит обратить на кадровые потери: в ближайшее время не сможет помочь целый ряд ключевых игроков, среди которых Азар, Рамос и Марсело. Первая игра плей-офф Лиги чемпионов через полторы недели, а состояние коллектива оставляет желать лучшего.

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У «Валенсии» были проблемы в текущем розыгрыше чемпионата Испании, случались из длительные отрезки без побед. Однако в последнее время всё вроде бы стало налаживаться. За шесть предыдущих туров случилось всего одно поражение – от лидера «Атлетико» М (1:3), против которого в принципе сложно найти противоядие.



В остальных пяти случаях три ничьи и две победы. Удачная серия позволила «летучим мышам» повиснуть в середине турнирной таблицы, 24 очка в 22-х турах и 12-е место. Отрыв от зоны вылета небольшой, всего четыре пункта. Зато до семёрки лучших не хватает шести баллов. А претендентов на вылет и так хватает.



С составом у подопечных Хави Гарсии тоже проблемы, хотя не такие масштабные. Например, дисквалифицирован Уго Гильямон, а игрок сборной России Денис Черышев вместе с французом Дьякаби всё ещё остаются в лазарете. Впрочем, пока что команда справляется.

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Оранжевые довольно редко проигрывают в последнее время, за 15 предыдущих туров в чемпионате Испании случилось лишь четыре поражения. При этом три из них близкие, с разницей всего в один мяч. Так что вполне можно подумать над П2 с форой (+1.5) за коэффициент 1.75.



«Реал» сейчас не блещет, но даже победа хозяев с минимальной форой нас устроит. Альтернативный вариант – обе забьют за 1.80. Центр обороны мадридцев в последнее время менялся, а «Валенсия» забивает уже семь туров кряду, ответить наверняка сможет.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Реал» — «Валенсия» 14 февраля 2021 года

«Реал» Мадрид справедливо считается фаворитом, однако «Валенсия» наверняка может доставить неприятности. С составом у мадридцев некоторые проблемы, а «летучие мыши» в последнее время крайне редко проигрывают. Без боя гости вряд ли уйдут, забивают они исправно.



Ставка: победа «Валенсии» с форой (+1.5) за 1.75.