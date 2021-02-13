«Арсенал» — «Лидс». Прогноз: Артета, Ляказетт и Обамеянг вернутся в топ-10 АПЛ

14 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Лидс Юнайтед». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу лондонской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.92. Успех гостей оценён экспертами в 4.10. А ставки на ничью принимаются за 3.70.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ Англии «Арсенал» — «Лидс Юнайтед» 14 февраля 2021 года
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Арсенал» — «Лидс Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.
Анализ и прогноз матча 24-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Лидс (14.02.2021)
Ещё месяц назад казалось, что Микель Артета научил «Арсенал» играть в ту игру, которую рассчитывает увидеть от футболистов. Однако уже в конце января серия из шести матчей без поражений прервалась — теперь “канониры” идут в турнирной таблице на 11-й строчке, а вкуса побед не знают уже три матча.
«Лидс» же, наоборот, сумел оправиться после трёх поражений кряду и в четырёх последних матчах добыл три победы. Такие результаты позволили команде Бьелсы забраться в топ-10 АПЛ, параллельно обойдя в турнирной таблице тот же «Арсенал». Очень крепкий результат для новичка элитного дивизиона.
Удивительным получился матч первого круга между командами. Общественность ожидала развесёлый матч с кучей моментов, а на выходе получила грустные нули. Такие же ожидания есть и сейчас — коэффициенты букмекеров на голевой тотал являются лишним тому подтверждением. Впрочем, всё может закончиться примерно так же, как и в конце ноября.
Невероятным кажется факт того, что «Арсенал» имеет в текущем сезоне вторую лучшую защиту АПЛ. Пропустив 23 гола в 23 матчах, по данному показателю они уступают лишь «Манчестер Сити». Удивительно, ведь на протяжении долгих лет защита лондонцев являлась исключительно объектом насмешек.
Несмотря на то, что «Лидс» является очень забивной командой (38 голов в 22 матчах), именно в последнее время их атакующий потенциал несколько просел. В трёх проигранных матчах подопечные Бьелсы не забили ни разу, после чего в трёх матчах отправляли в ворота соперников в среднем по два мяча.
И это с учётом того, что играл «Лидс» с командами из нижней части турнирной таблицы АПЛ. То есть списать неудачи на тяжёлый календарь или высокий уровень оппозиции не получится. С атакой в самом деле имеются трудности — крайне нестабильная реализация никуда не делась.
Слухи об увольнении Артеты несколько поутихли, однако три матча без побед не могут не настораживать испанского специалиста. После встречи с «Лидсом» “канонирам” предстоят матчи с «Манчестер Сити» и «Лестером». Когда же нужно набирать очки, если не в ближайшей встрече? В случае поражения в перспективе ещё два отрицательных результата, а это уже провал и ещё большее падение в турнирной таблице. Такого Артета допустить не может.
Не в пользу «Лидса» и предматчевая ситуация с травмированными. Если у «Арсенала» пропустят игру Киран Тирни и Томас Парти, то Марсело Бьелса не сможет рассчитывать сразу на восемь своих футболистов. Слишком много для середняка АПЛ, не обладающего внушительной скамейкой.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Лидс» 14 февраля 2021 года
«Арсенал» в очередной раз выглядит припёртым к стенке зверем. В прошлый раз такая ситуация обернулась победой над «Челси» (3:1). Теперь же жертвой лондонцев должен стать «Лидс». Не факт, что команды забьют много, однако “канонирам” сейчас не до зрелищности. Нужен результат. Любой ценой.
Ставка: победа «Арсенала» за 1.92.
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