СКА — «Спартак». Прогноз: Олег Знарок не справится с бывшим клубом в Санкт-Петербурге

За десять последних очных встреч соперники ни разу не забрасывали более пяти шайб.

16 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Спартак». Начало встречи – в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.52, а успех москвичей оценён экспертами в 5.70.

Букмекерские коэффициенты на матч КХЛ СКА — «Спартак» 16 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ СКА — «Спартак» будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.78, а тотал меньше 4.5 гола — тоже за 2.08. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за 4.80. Гол в первые десять минут идет за 1.86.

Прогноз и анализ матча КХЛ СКА Санкт-Петербург — «Спартак» Москва (16.02.2021)

До завершения регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги остаётся совсем немного. Кубок Гагарина стартует через пару недель, исправить положение будет непросто. Лидеры конференции фактически определены, имена большинства аутсайдеров тоже известны. Интриг почти не осталось.

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Во вторник, 15 февраля, участники порадуют сразу девятью поединками. Отдельное внимание стоит обратить на битву санкт-петербургского СКА и московского «Спартака», начало – в 19:30 мск. Соперники решают разные турнирные задачи, но всё же вряд ли покажут унылый хоккей.



Петербуржцы идут на втором месте в конференции, набрав 74 балла за 54 игры. За ЦСКА уже не угнаться, ведь дистанция составляет девять пунктов, а играть осталось всего шесть матчей. Но победа в дивизионе никуда не денется, а это значит, что место в топ-2 Запада гарантировано.



Благо что с формой у подопечных Валерия Брагина сейчас полный порядок. Потерпели всего одно поражение за семь предыдущих поединков – в начале февраля не справились с московским «Динамо» (0:2). Далее последовала домашняя победа над «Локомотивом» в овертайме (3:2 ОТ).

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А в прошлой игре санкт-петербургские «армейцы» отправили домой ни с чем финский «Йокерит» (3:2). Победа закономерная. Хозяева и бросков совершили больше (35:26), и вбрасывания выигрывали чаще (31:18), да и в целом в атаке смотрелись интереснее.



Московский «Спартак» Олега Знарка продолжает борьбу за место в плей-офф. Сейчас он находится на девятой строчке в конференции, набрав 56 баллов за 54 игры. У прямого конкурента «Витязя» ситуация та же, но по дополнительным показателям имеется преимущество.



Впрочем, оставшийся календарь у москвичей будет попроще, чем у команды из Подольска. В прошлом матче красно-белые на выезде обыграли худший клуб КХЛ – рижское «Динамо» (2:1). Из крепких соперников впереди разве что СКА, «Ак Барс» да нижегородское «Торпедо». Очки с немотивированными «Сочи» и «Сибирью» вполне можно брать.

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Вполне вероятно, что красно-белые могут быть даже мотивированнее петербуржцев, плюс статистика игр против своего бывшего клуба у Олега Знарка неплохая. Однако предпочтительнее, на наш взгляд, в предстоящем поединке, выглядят именно «армейцы».



Помимо плохой формы, у «Спартака» ещё и с результативностью проблемы: за девять последних матчей в основное время всего 14 заброшенных шайб и две победы. Штурмовать неприступную оборону СКА с такими цифрами будет очень сложно. У красно-синих всего девять пропущенных в семи предыдущих играх.



При таких раскладах комбинированная ставка «1Х + тотал меньше 5.5 шайбы» за коэффициент 1.83 выглядит заманчиво. Тем более что статистика личных встреч не против. За десять последних поединков команды на двоих ни разу не забивали больше пяти шайб.

СКА — «Спартак»: прогноз и ставка на матч КХЛ 16 февраля 2021 года

«Спартаку» для участия в плей-офф позарез нужны очки, однако обыграть крепкий СКА в Санкт-Петербурге будет крайне непросто. «Армейцы» набрали отличную форму: разгромами в последнее время не балуют, но пропускают редко. Много голов не ждём от соперников, но хозяева, на наш взгляд, смотрятся предпочтительнее.



Ставка: СКА не проиграет + тотал меньше 5.5 шайбы за 1.83.