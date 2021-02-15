«Барыс» — «Авангард». Прогноз: «Салават» не дождётся осечки от Боба Хартли в Казахстане

16 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Авангард». Начало встречи – в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу казахстанцев в основное время можно с коэффициентом 2.75, а успех российского клуба оценён экспертами в 2.30.

Букмекерские коэффициенты на матч КХЛ «Барыс» — «Авангард» 16 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Барыс» — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.78, а тотал меньше 4.5 гола — тоже за 2.15. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за 4.00. Гол в первые десять минут идет за 1.86.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Барыс» Нур-Султан — «Авангард» Омск (16.02.2021)

До завершения регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги остаётся совсем немного. Кубок Гагарина стартует через пару недель, исправить положение будет непросто. Лидеры конференции фактически определены, имена большинства аутсайдеров тоже известны. Интриг почти не осталось.

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Во вторник, 16 февраля, команды порадуют нас сразу девятью поединками, среди которых есть крайне интересные. В 16:30 мск на лёд «Барыс-Арены» выйдут казахстанский «Барыс» и российский «Авангард». Соперники уже обеспечили себе участие в плей-офф, пора начинать подготовку.



Казахстанцы открывают заключительную домашнюю серию регулярного чемпионата КХЛ. Последние результаты, мягко говоря, не впечатляют. В пяти играх всего лишь одна победа, три поражения в основное время и ещё одна неудача в овертайме. Обыграть удалось скромную «Сибирь» на выезде (3:2).



Домашние результаты «Барыса» в последнее время тоже довольно посредственные. Лишь две победы в шести предыдущих играх на своём льду, обе над аутсайдерами Восточной конференции «Нефтехимиком» (4:1) и «Амуром» (3:2). А забивает клуб дома даже чуть реже, чем пропускает.

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Подходящий соперник для «Авангарда», который стремится сохранить вторую строчку в турнирной таблице конференции. Сейчас у омского клуба 77 очков в активе после 55 игр, отставание от лидера «Ак Барса» составляет семь пунктов. Казанцев вряд ли получится догнать, стоит думать, как оторваться от сидящих на хвосте «Металлурга» и «СЮ».



В прошлой игре омичи ярко завершили домашнюю серию, не оставив шансов рижскому «Динамо» (5:1). Рижане даже размочили счёт и ушли на первый перерыв с преимуществом. Однако во втором периоде хозяева блистали: 15 бросков и сразу четыре заброшенные шайбы. Американец Рид Буше за игру заработал три очка по системе «+/-».



Да и в целом форма «ястребов» сейчас одна из лучших в чемпионате КХЛ. Единственное поражение за восемь последних матчей пришлось на выезд в Ярославль к «Локомотиву», но тогда удалось добраться до овертайма (2:3 ОТ). В остальных семи случаях – семь побед в основное время.

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При таких раскладах стоит подумать над победой «Авангарда» с нулевой форой за коэффициент 1.78. В гостях российский клуб выступает гораздо скромнее, чем дома, но за 27 выездов у него только восемь поражений в основное время. Даже если дело дойдёт до овертайма, произойдёт возврат средств.



Также при желании можно проверить тотал больше 4.5 гола за 1.78. С результативностью и у омичей, и у команды из Нур-Султана порядок. Да и статистика личных встреч не против: соперники пробивали букмекерский верх в пяти из семи последних случаев.

«Барыс» — «Авангард»: прогноз и ставка на матч КХЛ 16 февраля 2021 года

«Авангард» набрал сумасшедший ход, а форма казахстанцев, напротив, заметно просела. Не удивляет «Барыс» и на своём льду: забивает даже чуть реже, чем пропускает. С результативностью у соперников особых проблем нет, но омичи, на наш взгляд, выглядят предпочтительнее. Ждём бодрого хоккея, при котором гости как минимум не проиграют.



Ставка 1: победа «Авангарда» с нулевой форой за 1.78.



Ставка 2: тотал больше 4.5 гола за 1.78.