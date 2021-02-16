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Ставки на спорт сегодня,16 февраля, прогнозы на спорт, расписание матчей

На что ставить в футболе 16 февраля
Пётр Кондаков
«Барселона» — «ПСЖ», «Лейпциг» — «Ливерпуль» и другие матчи. Что смотреть 16 февраля
Лига чемпионов возвращается двумя суперматчами. Куман против Почеттино, Нагельсманн или Клопп. Огненный вторник.
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Делать ставки на спорт можно ежедневно. Очередной спортивный день принесет нам множество событий для ставок. Рассказываем о самом главном в мире спорта 16 февраля.

На что ставить в футболе 16 февраля

Разумеется, главное событие дня – Лига чемпионов! Два первых матча 1/8 финала. «Барселона» против «ПСЖ», «Лейпциг» против «Ливерпуля». Под Роналдом Куманом шатается кресло, Маурисио Почеттино пока еще не разобрался, как перестроить игру парижан, а Юлиан Нагельсманн со своей командой полон решимости использовать кризис команды Юргена Клоппа. Это будут шикарные встречи!

«РБ Лейпциг» — «Ливерпуль». Прогноз: очередной крах Юргена Клоппа. Теперь в Лиге чемпионов
За последние три матча «Ливерпуль» пропустил восемь голов, забив лишь дважды.

На что ставить в хоккее 16 февраля

КХЛ выходит с коротких каникул, сегодня сразу 9 матчей. Выделяем матчи «Барыс» — «Авангард», «Трактор» — «Металлург», дерби СКА – «Спартак» и игру «Северстали» и «Локомотива». Должно быть интересно. После полуночи 6 матчей в НХЛ, тут классическое для российского болельщика противостояние «Вашингтона» и «Питтсбурга», Овечкин против Малкина.

На что ещё ставить 16 февраля

На Australian Open в ночь на среду российский четвертьфинал: Даниил Медведев против Андрея Рублева. Кроме того, Рафаэль Надаль сыграет со Стефаносом Циципасом. В женской сетке матчи Барти – Мухова и Брэди – Пегула.

6 матчей в ночь на среду в НБА, а в волейбольной Суперлиге «Белогорье» сыграет с «Кузбассом». У женщин еще интереснее, тут две классные вывески: «Динамо» — «Уралочка» и «Локомотив» — «Динамо-Ак Барс».

На чемпионате мира по биатлону очередная попытка российской сборной добыть медали. Индивидуальная гонка у женщин на 15 километров. Шансов мало, но надежда умирает последней.

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: GlobalOffensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!

Биатлон. ЧМ-2021, индивидуальная гонка. Прогноз: ещё один провал женской сборной России
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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Visionhaus/Getty Images

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