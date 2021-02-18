Даниил Медведев — Стефанос Циципас. Прогноз: первую ракетку России ждёт игра на выживание

19 февраля Даниил Медведев и Стефанос Циципас сыграют в матче полуфинала Australian Open. Начало — не ранее 10:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Медведева. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.45, успех Циципаса оценён коэффициентом 2.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Медведев — Циципас 19 февраля 2021 года

Аналитики не уверены, что матч Даниил Медведев — Стефанос Циципас получится упорным: ставки на тотал больше 40.0 гейма принимаются за 1.90, тотал меньше 40.0 гейма оценён коэффициентом 1.90. Тотал больше 3.5 сета идёт за 1.54.

Анализ матча 1/2 финала Australian Open Даниил Медведев — Стефанос Циципас (19.02.2021)

Проведение турнира «Большого шлема» в условиях пандемии коронавируса сулит большие сенсации. В 2020 году это показали результаты женского «Ролан Гаррос» и мужского US Open. Когда же к обычной пандемии прибавляется ещё и жёсткий двухнедельный карантин, случиться может даже Аслан Карацев в 1/2 финала.

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В параллельной части сетки тоже не обошлось без неожиданностей. Испытывавший проблемы со спиной Рафаэль Надаль не сумел довести до победы матч со Стефаносом Циципасом. В третий раз в карьере испанец проиграл встречу, в которой вёл со счётом 2-0 по партиям. Теперь греку предстоит провести ещё один тяжелейший матч — с Даниилом Медведевым.

Медведев на удивление легко пробился в полуфинал. В битве с Андреем Рублёвым борьбы не получилось, уже спустя два часа после первого розыгрыша теннисисты жали друг другу руки. Но скажется ли такой лёгкий матч положительно на игре Даниила в полуфинале? Кажется, что почувствовать хорошую конкуренцию накануне игры с Циципасом было бы не лишним.

Циципас уже провёл на Australian Open-2021 два пятисетовых матча. Пожалуй, первый из них (с Танаси Коккинакисом) и можно было назвать лишним, а вот триллер с Надалем если и забрал у Стефаноса силы физические, то морально вознёс его до небес. Отыграться у легенды со счёта 0-2 дорогого стоит — на фоне этого любой другой матч может показаться лёгкой прогулкой.

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Любой другой, но не когда по ту сторону сетки Даниил Медведев. Безусловно, нас ждёт настоящая заруба, в которой никто не захочет уступать. Невероятно замотивированный Циципас не станет уступать россиянину ни гейма — никаким разгромом тут и не пахнет. В случае, если в дело не вмешаются травмы, мы вполне можем увидеть все пять партий.

Печально для Циципаса выглядит статистика личных встреч с Медведевым — из шести матчей удалось выиграть лишь однажды. Но именно в последнем поединке с Даниилом он и добыл победу. Это важно, ведь психологический перелом случился и Медведев ещё не успел «поставить грека на место». Как известно, зачастую теннисисты выходят на матч помня только последнюю встречу с конкретным соперником, а там были 2-0 в пользу грека.

Непростая история взаимоотношений Медведева и Циципаса добавляет изюминку в предстоящий матч — игроки то дружили, то враждовали, но в итоге остановились на полном нейтралитете. Но как бы сейчас они не относились друг к другу, предстоящий матч будет расцениваться каждым из них как сверхпринципиальным.

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Если Медведев уже имеет опыт игры в финале турнира «Большого шлема», то Циципас, успевший выиграть Итоговый турнир АТР, на мэйджорах пока играл только в полуфиналах. Ещё одна причина, по которой грек будет выходить на матч как на последнюю игру в своей жизни.

А уж после камбэка в матче с Надалем очевидно, что Стефанос не опустит руки даже после двух проигранных сетов на старте матча. Плюс австралийская жара. Ждём затяжную битву-марафон. Выживет сильнейший. Он и заслуженно пройдёт в финал.

Ставки на четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии Медведев — Циципас 19 февраля 2021 года

Нас ожидает жесточайшая заруба, по итогам которой любой из теннисистов может оказаться в финале. И Медведев, и Циципас приложат максимум усилий для победы, а значит в трёх партиях всё точно не решится. Оба теннисиста хорошо держат подачу, так что четырёх сетов должно хватить для того, чтобы пробить планку тотала.

Прогноз: тотал больше 40.0 геймов за 1.90.