Медведев — Циципас, «Вулверхэмптон» — «Лидс» и другие матчи. Что смотреть 19 февраля

Даниил Медведев рвется в финал Australian Open, а Кокорин вряд ли сыграет за «Фиорентину».

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте нечего говорить – ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 19 февраля.

На что ставить в футболе 19 февраля

Еврокубки на этой неделе завершились, возвращаемся к делам клубным. В Англии сыграют «Вулверхэмптон» и «Лидс», в Германии – «Арминия» и «Вольфсбург», а во Франции – «Брест» и «Лион».

«Вулверхэмптон» — «Лидс». Прогноз: Бьельса подарит ещё один бодрый матч фанатам АПЛ В четырёх из пяти предыдущих игр «Лидса» заходила ставка «обе забьют».

Возможно, второй матч в Серии А сыграет Александр Кокорин. Чезаре Пранделли пообещал включить россиянина в число запасных «Фиорентины» в матче со «Специей». Кроме того, «Кальяри» сыграет с «Торино».

На что ставить в хоккее 19 февраля

В КХЛ сегодня матчей нет, а в НХЛ в ночь на субботу 4 игры: «Детройт» — «Флорида», «Каролина» — «Чикаго», «Калгари» — «Эдмонтон» и «Ванкувер» — «Виннипег».

На что ещё ставить 19 февраля

Главное событие дня – полуфинал Australian Open, где Даниил Медведев сыграет со Стефаносом Циципасом. В личных встречах счет 5:1 в пользу россиянина, но последнюю очную встречу выиграл грек. Посмотрим, сможет ли Медведев выйти в финал, где уже ждет Новак Джокович.

В отборочном турнире на чемпионат Европы по баскетболу сборная России сыграет с Северной Македонией. Ждем от команды Сергея Базаревича победы! Ну а в Евролиге нелегкий выезд в гости к «Црвене Звезде» предстоит «Зениту». Поклонникам НБА после полуночи предстоит следить сразу за 9 матчами.



Один матч в женской волейбольной Суперлиге – калининградский «Локомотив» сыграет с челябинским «Динамо-Метар».



Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!