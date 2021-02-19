Медведев — Циципас, «Вулверхэмптон» — «Лидс» и другие матчи. Что смотреть 19 февраля

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте нечего говорить – ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 19 февраля.
На что ставить в футболе 19 февраля
Еврокубки на этой неделе завершились, возвращаемся к делам клубным. В Англии сыграют «Вулверхэмптон» и «Лидс», в Германии – «Арминия» и «Вольфсбург», а во Франции – «Брест» и «Лион».
Возможно, второй матч в Серии А сыграет Александр Кокорин. Чезаре Пранделли пообещал включить россиянина в число запасных «Фиорентины» в матче со «Специей». Кроме того, «Кальяри» сыграет с «Торино».
На что ставить в хоккее 19 февраля
В КХЛ сегодня матчей нет, а в НХЛ в ночь на субботу 4 игры: «Детройт» — «Флорида», «Каролина» — «Чикаго», «Калгари» — «Эдмонтон» и «Ванкувер» — «Виннипег».
На что ещё ставить 19 февраля
Главное событие дня – полуфинал Australian Open, где Даниил Медведев сыграет со Стефаносом Циципасом. В личных встречах счет 5:1 в пользу россиянина, но последнюю очную встречу выиграл грек. Посмотрим, сможет ли Медведев выйти в финал, где уже ждет Новак Джокович.
В отборочном турнире на чемпионат Европы по баскетболу сборная России сыграет с Северной Македонией. Ждем от команды Сергея Базаревича победы! Ну а в Евролиге нелегкий выезд в гости к «Црвене Звезде» предстоит «Зениту». Поклонникам НБА после полуночи предстоит следить сразу за 9 матчами.
Один матч в женской волейбольной Суперлиге – калининградский «Локомотив» сыграет с челябинским «Динамо-Метар».
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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