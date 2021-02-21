«МЮ» — «Ньюкасл». Прогноз: Сульшер и Бруну Фернандеш сохранят интригу в чемпионской гонке

21 февраля состоится матч 25-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу манчестерского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех команды из Ньюкасла оценён экспертами в 10.75. А ставки на ничью принимаются за 5.95.

Коэффициенты букмекеров на матч 25-го тура АПЛ «МЮ» — «Ньюкасл» 21 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Ман Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87.

Анализ и прогноз матча 25-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» (21.02.2021)

Второй месяц 2021 года в самом разгаре, уже стартовала стадия плей-офф еврокубков. В Англии футбол не останавливается ни на мгновение, клубы Премьер-лиги добрались до 25-го тура. Программа продолжится 21 февраля сразу четырьмя поединками, есть несколько любопытнейших вывесок.

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В 22:00 мск на легендарном стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере начнут выяснять отношения «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Имя фаворита сомнений не вызывает. Манкунианцы идут в лидерах АПЛ, успешно выступая как на выезде, так и дома. Скучно точно не будет.



На днях в солнечной Испании местный «Реал Сосьедад» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы принимал подопечных Уле-Гуннара Сульшера. Англичане забили четыре безответных мяча, а одним из героев в очередной раз стал Бруну Фернандеш. Такому преимуществу перед ответной домашней игрой любой позавидует. Больше того — при должной реализации могли забить не четыре, а шесть-семь.



В родной АПЛ у «красных дьяволов» тоже полнейший порядок. Выдержать сумасшедший темп «Манчестер Сити» сейчас едва ли кому-то по зубам, но они продолжают уверенно держаться на второй строчке с 46 баллами в активе. У «Лестера» столько же, а до «горожан» не хватает ровно десять пунктов.

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После исторической домашней победы над «Саутгемптоном» (9:0) «МЮ» выдал яркий поединок с «Эвертоном» (3:3) и довольно невзрачный с аутсайдером «Вест Бромвичем» (1:1). В последнем случае соперник не стеснялся бить и вполне заслужил очки. Но в целом манчестерский клуб выглядит здорово. Для титула этого почти наверняка не хватит, а вот для уверенного финиша в топ-4 — вполне.



«Ньюкасл» продолжает коллекционировать поражения, за девять предыдущих туров проиграл целых семь раз. Обыграть удалось забарахливший «Эвертон» (2:0) и сдавший позиции «Саутгемптон» (3:2). В остальных случаях было пропущено сразу 14 мячей.



Удачная серия спустила «сорок» на пограничную 17-ю строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги. После 24-го тура в активе всего лишь 25 очков. Отрыв от зоны вылета пока приемлемый, шесть пунктов, но ближайший преследователь «Фулхэм» набрал неплохую форму и продолжает борьбу.

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При этом шансов против «МЮ» у подопечных Стива Брюса крайне мало, особенно на «Олд Траффорд». Любопытно, что они проиграли в пяти из шести предыдущих выездов в первенстве. Во всех случаях – всухую. Отсутствие из-за травмы нападающего Каллума Уилсона на таком фоне только добавляет драматичности.



Впрочем, линия обороны у «сорок» тоже не впечатляет, за 24 сыгранных тура пропустила целых 40 раз. Это один из худших показателей в АПЛ. А у манкунианцев как раз нет никаких проблем с результативностью, за то же время получилось наколотить аж 50 мячей, что является лучшим показателем среди остальных.



Мы бы выбирали между П1 + тотал больше 2.5 мяча за 1.82 и П1 с форой (-1.5) за 1.88. Статистика личных встреч не против. За пять последних выездов в Манчестер «Ньюкасл» пропустил от «МЮ» сразу 14 мячей, а забил только пять. На этот раз может даже остаться без забитых.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл 21 февраля 2021 года

«Манчестер Юнайтед» обеспечил себе солидное преимущество перед ответным поединком в Лиге Европы, а потому экономить силы не имеет большого смысла, нужно укреплять позиции в АПЛ. Игра с «Ньюкаслом» как нельзя кстати: «сороки» много пропускают и редко забивают. Да и статистика личных встреч играет за манкунианцев.



Ставка: победа «МЮ» с форой (-1.5) за 1.88.