«Барселона» — «Кадис». Прогноз: «ПСЖ» уехал, воспрявший Месси оторвётся на аутсайдере

21 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Кадис». Начало встречи — в 16:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.18. Успех «Алавеса» оценён букмекерами коэффициентом 16.75.
Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Барселона» — «Кадис» 21 февраля 2021 года
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Барселона» — «Кадис» 21 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.39, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.00. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 8.10. Если обе команды забьют, сыграет ставка 2.11.
«Барселона» — «Кадис»: анализ и прогноз матча 24-го тура чемпионата Испании (21.02.2021)
Сезон в европейском футболе перевалил через середину: январь остался позади, февраль выходит на финишную прямую. В Испании разобрались с Суперкубком и приступили к полуфиналам Кубка Короля, а заодно добрались до второго круга национального первенства. На повестке дня 24-й тур Примеры.
Он продолжится в воскресенье, 21 февраля, четырьмя матчами. Самый ранний стартует в 16:00 мск. «Барселона» на легендарном стадионе «Камп Ноу» сразится с «Алавесом». Соперники находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы, а потому имя фаворита здесь очевидно.
Сезон сине-гранатовых летит в пропасть. В чемпионате Испании слишком многое было потеряно на старте. «Атлетико» стал допускать осечки только в феврале на фоне проблем с коронавирусом. Третье место в Ла Лиге, девять очков до «матрасников» и три — до «Реала». «Сливочные», правда, провели на игру больше.
Логично было сделать ставку на Кубок Испании, благо что мадридские клубы этот турнир моментально покинули. Первая игра в полуфинале с «Севильей» обернулась провалом — 0:2. На «Камп Ноу» шансы, конечно, будут, но без гола на чужом поле пройти дальше будет неимоверно сложно.
Во вторник ещё и получили оглушительный удар в Лиге чемпионов. 1:4 от «ПСЖ» на своём поле — натуральный кошмар. А ведь парижане обошлись без Неймара и Анхеля Ди Марии! Жаловаться на невезение не получится, французский клуб в самом деле выглядел гораздо мощнее. Варианты если и остаются, то сугубо теоретические.
В общем, на таком фоне ситуация в Ла Лиге выглядит не такой уж трудной. Девять очков отставания — это много, однако «Атлетико» начал барахлить, а совсем скоро ещё и стартует в плей-офф Лиги чемпионов. Нужно только продолжать оказывать давление на лидера. Благо что в первенстве у подопечных Рональда Кумана сейчас всё получается.
Шутка ли — семь побед подряд. Да, все на середняками и аутсайдерами. Но, во-первых, для участия в чемпионской гонке важно ничего не терять с уступающими в классе оппонентами. А во-вторых, «Кадис» — ровно такой же аутсайдер, который бодро стартовал и выдал несколько сенсаций, но вскоре его раскусили.
Сейчас новичок элитного дивизиона переживает непростой период. Четыре поражения подряд, причём в каждом случае пропускал по три-четыре мяча. Справедливости ради, большую роль сыграл календарь. 0:3 от «Севильи», 2:4 от «Атлетико», 1:4 от «Реала Сосьедад» и 0:4 от «Атлетика» из Бильбао.
Потихоньку «жёлтая субмарина» погрузилась на 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Причём зона вылета совсем недалеко: располагающийся на 18-й строчке «Вальядолид» отстаёт на три пункта. На выезде «Кадис» вообще не выигрывал в октября, с тех пор зацепив всего два очка.
В первом круге аутсайдер сенсационно обыграл сине-гранатовых со счётом 2:1. Повторить успех будет сложно — хозяева при всей нестабильности добавили. Они действительно ужасны в топ-матчах, зато оппонентов попроще исправно укладывают на лопатки. Мы бы выбирали между голом в первые 15 минут за 2.65 и П1 в первые 30 минут за 1.96.
Логика простая: «Барселона» будет крайне зла после провала с «ПСЖ». «Кадис» рискует попасть под горячую руку. Гости слишком часто пропускают в дебюте — уже семь мячей к исходу 15-й минуты. Похоже, их ждёт стартовый штурм.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Кадис» 21 февраля 2021 года
«Барселона» получила 1:4 от «ПСЖ» на своём поле и будет очень зла. Топ-матчи в нынешнем сезоне каталонцы исправно проваливают, зато с середняками и аутсайдерами чувствуют себя гораздо увереннее. «Кадис» тем временем потерпел четыре поражения подряд, во всех случаях вытаскивая по три-четыре мяча. Ждём от разъярённых хозяев агрессивного дебюта и быстрого гола.
Ставка: гол в первые 15 минут за 2.65.
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