«Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз: Гвардиола снова преподаст урок Микелю Артете в АПЛ

21 февраля состоится матч 25-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу манчестерского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.54. Успех лондонцев оценён экспертами в 7.20. А ставки на ничью принимаются за 4.65.

Коэффициенты букмекеров на матч 25-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити» 21 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Ман Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10.

Анализ и прогноз матча 25-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Манчестер Сити» (21.02.2021)

Второй месяц 2021 года в самом разгаре, уже стартовала стадия плей-офф еврокубков. В Англии футбол не останавливается ни на мгновение, клубы Премьер-лиги добрались до 25-го тура. Программа продолжится 21 февраля сразу четырьмя поединками, есть несколько любопытнейших вывесок.

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В 19:30 мск на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне начнут выяснять отношения «Арсенал» и «Манчестер Сити». Команда Пепа Гвардиолы продолжает демонстрировать сумасшедшую форму, а к подопечным Микеля Артеты возвращается былая результативность. Предстоящая встреча обречена получиться зрелищной.



«Горожане» крепко обосновались на первом месте в турнирной таблице АПЛ. После 24-го тура у них в активе 56 очков, а ближайшие преследователи «Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити» отстают ровно на десять пунктов. Матчей в запасе больше нет, но комфортнее положения и придумать нельзя.



На неделе голубые как раз проводили перенесённую выездную игру 16-го тура с «Эвертоном», всё сложилось удачно. Достаточно просто взглянуть на итоговую статистику: тут весомое преимущество гостей по ударам (16:3), угловым (10:0) и проценту владения мячом (71:29). Счёт 3:1 вполне закономерен.

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Впереди у Гвардиолы первый матч плей-офф Лиги чемпионов в гостях у мёнхенгладбахской «Боруссии». Немецкий клуб ещё на групповом этапе доказал, что шутки с ним плохи. Но испанский тренер разгромными победами над «Ливерпулем» (4:1) и «Тоттенхэмом» (3:0) показал, что статус соперника значения не имеет.



Лондонский «Арсенал» в четверг, 18 февраля, гостил у португальской «Бенфики» в Лиге Европы. Смотрелся несколько предпочтительнее, но моментов создал не так много. Впрочем, итоговая результативная ничья (1:1) перед ответным домашним поединком – результат неплохой.



В родном чемпионате Англии лондонцы в последнее время тоже выглядят приемлемо. Да, случилось несколько осечек в виде нулевой ничьи с «МЮ» и двух поражений от «Вулверхэмптона» (1:2) и «Астон Виллы» (0:1). Зато в 24-м туре получилось обыграть весёлый «Лидс», забив четыре мяча (4:2).

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В турнирной таблице «канониры» по-прежнему продолжают подъем. На данный момент в активе 34 очка и десятая позиция, дистанция до топ-5 составляет восемь пунктов. Довольно серьёзно, но многие конкуренты регулярно совершают ошибки, так что шансы ещё есть.



Вполне вероятно, что Артета и Гвардиола несколько перетасуют составы в преддверии еврокубковых игр. Однако Пеп уже дал понять, что «Манчестер Сити» справляется с задачами даже с перестановками. А потому манчестерский клуб справедливо выглядит предпочтительнее лондонцев.



Статистика личных встреч также играет против «Арсенала». Любопытно, что «горожане» выиграли девять из десяти предыдущих поединков с «канонирами», общий счёт впечатляет – 25:5. При таких раскладах П2 с форой (-1) за коэффициент 1.90 выглядит заманчиво.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити» 21 февраля 2021 года

У обеих команд на носу игры в еврокубках, вполне возможно, что тренеры немного перетасуют составы. Однако «Манчестер Сити» доказал, что справляется в любом случае. Форма «горожан» поражает, да и статистика личных встреч на стороне лидера АПЛ. Ждём очередную уверенную победу Гвардиолы.



Ставка: «Манчестер Сити» победит с форой (-1) за 1.90.