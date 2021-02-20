«Краснодар» — «Сочи». Прогноз: Антон Заболотный не по зубам Городову и Кайо

«Быки» находятся на грани вылета из Лиги Европы, да и с жеребьёвкой в кубке им не повезло.

21 февраля состоится матч 1/8 финала Кубка России «Краснодар» — «Сочи». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.07. Успех «Сочи» оценён букмекерами коэффициентом 3.70. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Краснодар» — «Сочи» 21 февраля 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч Кубка России «Краснодар» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.95, на тотал меньше 2.5 гола дают 1.95… Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Кубка России «Краснодар» — «Сочи» (21.02.2021)

Российский футбол выходит из зимней спячки. РПЛ придётся подождать ещё неделю. «Краснодар» в четверг стартовал в Лиге Европы, а в субботу возвращается Кубок России. Формат был необычным, представители страны в еврокубках вступают в борьбу только сейчас, на стадии 1/8 финала.

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Впрочем, сенсаций не случилось. Борьбу за трофей продолжат 14 клубов РПЛ и два коллектива из ФНЛ — «Крылья Советов» и «СКА-Хабаровск». На воскресенье, 21 февраля, запланированы ещё четыре встречи. Две из них стартуют в 17:00 мск. «Краснодар» на своём поле сразится с «Сочи».



«Быки» первыми среди российских клубов возобновили сезон, но вряд ли могут быть довольны собой. Проиграли загребскому «Динамо» со счётом 2:3, да ещё и на своём поле. Евгений Городов грубо ошибся во втором мяче и мог сыграть удачнее в третьем, но и выручал он достаточно.



То есть следует признать: хорватский клуб в самом деле выглядел интереснее и целостнее. Создал заметно больше, двигался куда лучше, а преимущество в переходных фазах и вовсе оказалось подавляющим. Списывать всё на вратаря точно не стоит. Неплохие отрезки у подопечных Мурада Мусаева были, но не более того.

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Какие-то шансы на выход в следующую стадию остаются, хотя для этого потребуется забить два мяча. А скорее — три, потому что с такой защитой на «Максимире» отыграть на ноль практически нереально. Как видно, график у «Краснодара» невероятно плотный с первых же дней.



В четверг Лига Европы, в воскресенье — Кубок России, в следующий четверг — визит в Загреб. Матвея Сафонова по-прежнему не будет. Как и Рамиреса, Ари, Петрова и Стоцкого. А ведь с жеребьёвкой в Кубке России определённо не повезло. «Сочи» — команда играющая, но в то же время неприятная.



У подопечных Владимира Федотова был всего один неудачный отрезок в первой части сезона. Объяснение простое — там был травмирован Кристиан Нобоа, который сильно влияет на игру коллектива. В остальном результаты замечательные. 33 очка в 19 турах и чистое четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.

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С кубком, правда, пришлось потрудиться. Пермскую «Звезду» обыграли спокойно, а вот с «Оренбургом» дошли до серии пенальти. История противостояния скромная и абсолютно равная: «Краснодар» и «Сочи» пересекались по пять раз, имеют по одной победе. Трижды разошлись миром.



В первом круге обменялись голами, причём «быки» сравняли счёт только после удаления Кирилла Заики. Потом 35 минут имели численное преимущество, но во второй раз Сослана Джанаева не пробили. После финального свистка, правда, больше говорили о качестве газона. Тот в самом деле не выдерживал никакой критики.



Букмекеры отдают хозяевам заметное преимущество, хотя вопросы имеются. Соперник крепкий и неприятный, а футболисты наверняка будут держать в голове игру в Загребе. На наш взгляд, шансы гостей более чем осязаемы. Мы бы выбирали между Х2 за 1.85 и ИТБ 1 гола «Сочи» за 1.95. Слишком уж хлипко выглядит защита краснодарцев. При «стандартах» они часто пожарили, а у команды Федотова со штрафными и угловыми порядок.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Краснодар» — «Сочи» 21 февраля 2021 года

«Сочи» отлично провёл первую часть сезона и ушёл на перерыв четвёртым в РПЛ. Команда крепкая, играющая. В переходных фазах чувствует себя замечательно, а «Краснодар» накануне никак не мог справиться со встречными атаками загребского «Динамо». История противостояния равная, в защите «быки» пожарят, да и игру в Хорватии наверняка будут держать в уме. То есть шансы у гостей наверняка появятся.



Ставка: «Сочи» не проиграет за 1.85.