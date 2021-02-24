«Локомотив» — ЦСКА. Прогноз: лидер Западной конференции КХЛ споткнётся в Ярославле

Лишь в двух из десяти предыдущих игр ярославцы пропускали больше двух шайб.

25 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — ЦСКА. Начало встречи – в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 2.75, а успех москвичей оценён экспертами в 2.35.

Букмекерские коэффициенты на матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА 25 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.83, а тотал меньше 4.5 гола — тоже за 2.02. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за 3.96. Гол в первые десять минут идет за 1.88.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Локомотив» Ярославль — ЦСКА Москва (25.02.2021)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги подбирается к финишу. Участникам остаётся домучить буквально по две игры, затем стартует Кубок Гагарина. Все места в плей-офф разобраны, вопросы вызывают только позиции некоторых команд. Интриг практически не осталось.

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На четверг, 25 февраля, запланировано сразу 11 поединков. В 19:00 мск в Ярославле стартует встреча местного «Локомотива» и московского ЦСКА. Первый не теряет надежд нагнать столичное «Динамо» в конференции, а у второго гонка с «Ак Барсом» за лидерство в сводной таблице и Кубок Континента. Скучно явно не будет.



В турнирной таблице Западной конференции ярославцы по-прежнему идут на четвертом месте, набрав ровно 80 очков. До конца регулярки осталось провести две встречи, а дистанция до идущего третьим московского «Динамо» составляет всего два пункта. При этом москвичи сыграли уже 59 игр, а потому возможность приблизиться есть отличная.



Форму «железнодорожники» набрали хорошую. В последних трёх домашних играх оформили три победы, хотя соперники были серьёзные: помимо рижского «Динамо» (5:1), удалось обыграть СКА (2:1) и «Торпедо» (4:1). Во всех случаях количество бросков хозяев переваливали за три десятка, так что результаты закономерные.

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Московский ЦСКА – лидер Западной конференции. После 58 игр в активе 87 очков. Ближайший преследователь СКА давно не беспокоит, отрыв от него целых девять пунктов. При этом москвичи практически вплотную приблизились к «Ак Барсу» в сводной таблице, дистанция всего два балла.



В прошлом матче «армейцы» исправились за два подряд поражения от не самых сильных «Трактора» (1:2) и рижского «Динамо» (1:4). На выезде удалось разгромить «Северсталь», забросив три безответные шайбы. Вопросов нет: они совершили на десять бросков больше и чаще играли в большинстве.

Вообще, столичный клуб отлично проводит выезды, по набранным очкам вне своего льда лидирует в таблице. За 28 выездов было пропущено только 57 шайб, а поражений в основное время набралось всего шесть штук. Цифры солидные, а в сумме с благоприятной статистикой личных встреч против «Локо» вовсе можно выдохнуть.

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Однако ярославцы, помимо того, что набрали приличный ход, так ещё и с обороной проблем не имеют. Особенно дома. За 28 домашних поединков они пропустили только 48 раз, что является лучшим показателем в КХЛ. Причём проиграли в основное время лишь четырежды.



При таких раскладах можно даже подумать над ИТМ2 2.5 шайбы за коэффициент 1.75. Дело ещё в том, что команда Андрея Скабелки только в двух из десяти предыдущих матчей пропускала более двух шайб в основное время. Ожидается, что предстоящий поединок тоже получится достаточно близким и напряжённым.



Альтернативный вариант – комбинированной ставкой «1Х + тотал меньше 5.5 шайбы» за серьёзный коэффициент 2.41. Много голов ждать мы бы не стали, всё же у ЦСКА в защите тоже полный порядок. Она лучшая среди всех клубов Континентальной хоккейной лиги. В то же время широкое доверие молодым хоккеистам и проверка резерва перед Кубком Гагарина несколько понижает шансы москвичей.

«Локомотив» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 25 февраля 2021 года

ЦСКА – единоличный лидер Западной конференции. Однако в гостях у ярославского «Локомотива» будет крайне непросто. «Железнодорожники» набрали отличную форму, а на своём льду пропускают меньше других клубов КХЛ, так что у москвичей могут возникнуть неприятности.



Ставка: индивидуальный тотал ЦСКА меньше 2.5 шайб за 1.75.