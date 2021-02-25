Последний шанс «Краснодара», «Арсенал» — «Бенфика» и другие матчи. Что смотреть 25 февраля

Если команда Мусаева не совершит чудо, Россия останется без еврокубков уже в феврале.

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте нечего говорить – ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 25 февраля.

На что ставить в футболе 25 февраля

Сегодня мы узнаем 15 обладателей путевок в 1/8 финала Лиги Европы. Пока среди них и «Краснодар», но у южан шансы в Загребе после домашних 2:3, прямо скажем, невелики. Нужно идти вперед и забивать много, иного не дано.

«Динамо» Загреб — «Краснодар». Прогноз: два матча — вот и вся евровесна для России В родных стенах команда Мусаева пропустила три мяча. Теперь отступать некуда.

Из остальных матчей выделяем противостояние «Арсенала» и «Бенфики», в первой игре была ничья 1:1. Ну и посмотрим, сможет ли «Наполи» ликвидировать выездные 0:2 в поединке против «Гранады». Не все решил и «Милан» в борьбе с «Црвеной Звездой», в Белграде было 2:2.

На что ставить в хоккее 25 февраля

В КХЛ 11 матчей. Все участники плей-офф определены, но еще есть интрига в распределении мест в восьмерках. Выделяем игры «Ак Барс» — «Металлург», «Локомотив» — ЦСКА и «Авангард» — «Салават Юлаев». В ночь на пятницу смотрим НХЛ, тут 7 встреч регулярного чемпионата.

На что ещё ставить 25 февраля

В баскетбольной Евролиге стартует очередной тур. «Зениту» предстоит важнейший домашний матч против «Валенсии», а ЦСКА, сумевший немного восполнить свои кадровые потери, сыграет в гостях с «Олимпиакосом». Ну а «Химки», которые давно махнули рукой на турнир, сыграют с «Миланом» на выезде. После полуночи 6 матчей пройдет в НБА.



Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!