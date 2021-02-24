«Авангард» — «Салават Юлаев». Прогноз: жаркая битва в Балашихе за второе место Востока

25 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев». Начало встречи – в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 2.21, а успех уфимцев оценён экспертами в 3.06.
Букмекерские коэффициенты на матч КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев» 25 февраля 2021 года
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев» будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.49, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.47. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за 4.45. Гол в первые десять минут идет за 1.74.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Авангард» Омск — «Салават Юлаев» Уфа (25.02.2021)
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги подбирается к финишу. Участникам остаётся домучить буквально по две игры, затем стартует Кубок Гагарина. Все места в плей-офф разобраны, интриг практически не осталось. Вопросы вызывают только итоговые места некоторых команд.
На четверг, 25 февраля, запланировано сразу 11 поединков. В 19:30 мск на «Арене-Балашиха» стартует встреча омского «Авангарда», который временно базируется в московской области, и уфимского «Салавата Юлаева». Оппоненты идут рядышком в дивизионе Чернышёва, битва ожидается серьёзная.
У омичей за 58 сыгранных матчей регулярки получилось набрать 82 очка. Плей-офф давно обеспечен, а лидерство в дивизионе по регламенту КХЛ гарантирует вторую строчку в Восточной конференции. До идущего первым «Ак Барса» слишком далеко: дистанция составляет семь пунктов, а играть осталось две встречи. Даже теоретические шансы поетряны.
Однако у одного из преследователей до сих пор остаются призрачные шансы лишить омский клуб почестей. «Салават Юлаев» за то же количество матчей набрал всего на три очка меньше. Впереди у соперников очное противостояние, затем уфимцы поедут в Ярославль к «Локо», а у «Авангарда» домашняя игра с «Барысом».
Форма перед плей-офф у обеих коллективов замечательная. «Ястребы» потерпели всего одно поражение за семь последних встреч, как раз от казахстанцев в овертайме. Но в остальных шести случаях у них пять побед в основное время лишь при восьми пропущенных шайбах. Результат более чем неплохой.
Нет у подопечных Боба Хартли и проблем с результативностью. На данном отрезке забросили сразу 24 шайбы, то есть в среднем за игру выходит практически три с половиной штуки. «Салавату Юлаеву», который не так строго действует в обороне на выезде, жизненно важно сохранять осторожность и концентрацию.
Однако уфимцам тоже есть чем похвастаться, за 58 поединков в регулярном чемпионате КХЛ забросили 178 шайб. Больше только у двух клубов: совсем не жалеют своих соперников столичное «Динамо» (190 голов) и лидер сводной таблицы «Ак Барс» (183). При этом первые провели на одну встречу больше.
Любопытно, что последнее поражение «СЮ» датируется концом января. С тех пор клуб успел сыграть восемь матчей, в шести из которых выиграл в основное время. Также получилось обыграть в овертайме «Барыс» (3:2 ОТ) и по буллитам рижское «Динамо» (5:4 Б). А потому списывать со счетов зелёных никак нельзя.
Соперникам есть за что бороться, так что вряд ли они станут отбывать номер. Оба клуба имеют солидную линию атаки, а потом у без голов не оставят. Мы бы проверили тотал больше 5 шайб за коэффициент 1.69. Статистика личных встреч не против, такой вариант заходил в пяти из семи предыдущих противостояний.
«Авангард» — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка на матч КХЛ 25 февраля 2021 года
«Салават Юлаев» до сих пор имеет небольшой шанс сбросить «Авангард» со второго места в Восточной конференции, а потому наверняка будет настроен серьёзно. Вряд ли и омичи станут просто отбывать номер. С результативностью и у тех, и у других порядок, так что ждём голы. Статистика личных встреч не против.
Ставка: тотал больше 5 шайб за 1.69.
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