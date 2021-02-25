«Локомотив» — ЦСКА. Прогноз букмекеров: даже без Акинфеева шансы равны

26 февраля выходит с каникул РПЛ! А уже на следующий день, 27 февраля, нас ждёт принципиальное противостояние – «Локомотив» примет ЦСКА. Это очень важная встреча для обеих команд. «Железнодорожники» ещё лелеют надежду побиться за место в Лиге чемпионов, а «армейцы» всего на 4 очка отстают от лидера – «Зенита» — и, судя по кубковым поединкам, этот отрыв не так уж велик. Посмотреть игру можно будет на «Матч ТВ», начало трансляции – в 19:00 мск.

Букмекеры считают шансы команд практически равными. Поставить на победу ЦСКА можно с коэффициентом 2.60, это примерно 37% вероятности. Шансы «Локомотива» эксперты оценили коэффициентом 2.85 (35%). На ничейный исход аналитики предложили коэффициент 3.45 (28%).



Эксперты не ждут результативной игры. Поставить на ТМ 2.5 гола можно за 1.77, а на то, что в матче будет минимум 3 забитых мяча, можно сделать ставку с коэффициентом 2.05. За 1.78 можно поставить на то, что обе команды смогут забить, а на то, что хотя бы одна не забьет, можно сделать ставку с коэффициентом 1.92.

Анализ и прогноз матча «Локомотив» — ЦСКА (27.02.2021)

Главная новость последних часов – у армейского клуба возникли серьезные кадровые проблемы. Подозрение на коронавирус у Игоря Акинфеева и Игоря Дивеева, а обострилась ситуация тем, что заболел еще и дублер стража ворот ЦСКА Владислав Тороп. Пришлось экстренно отзывать из аренды в «Урал» Илью Помазуна, благо, в его соглашении такой пункт был.



В остальном ЦСКА подошёл к возобновлению сезона в неплохом состоянии. Кажется, решена проблема наконечника атаки. Адольфо Гайч, который явно не вписался в команду Гончаренко, отправился в аренду в «Беневенто», а на его место взяли уже поигравшего в РПЛ Саломона Рондона. Учитывая падающий уровень нашего чемпионата, приобретение более чем хорошее. Правда, нужно экстренно набирать форму, пока бросается в глаза, что венесуэлец растренирован.



ЦСКА успел слетать в Хабаровск, это всегда сказывается отрицательно. Правда, плюс в том, что особого сопротивления от «СКА-Хабаровска» «армейцы» не почувствовали. Да и время реакклиматизироваться было.

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Что до «Локомотива», то команде Марко Николича нужно провести ударный отрезок, чтобы вмешаться в борьбу за Лигу чемпионов. Пока что «Локо» идет восьмым, а его отставание от того же ЦСКА составляет 9 очков. В Кубке «железнодорожникам» повезло – «Тамбов» едва не снялся. В итоге, конечно, на поле команда вышла, но игроки знакомились практически в раздевалке. Итоговые 3:0 – отличная разминка для москвичей. Отметим неплохую игру бразильского защитника Пабло – нового приобретения москвичей.



На что ставить в этой игре? Пожалуй, стоит согласиться с букмекерами и рассмотреть ставку на ТМ 2.5 гола. Команды традиционно забивают немного в очных встречах, а сейчас у «Локо» явные проблемы в нападении. В то же время футбольная философия Николича – оборона, а Рондон пока не набрал форму. Одно дело показать неплохой футбол против представителя ФНЛ, другое – против далеко не самой последней команды РПЛ. Коэффициент на такой исход 1.77.



Вполне вероятно, что обе команды не смогут забить, все может решить один гол. Поэтому ставка на то, что обе команды не смогут забить, выглядит перспективной. Да и коэффициент довольно жирный – 1.92.

Если Акинфеев и Дивеев реально не смогут сыграть, чаша весов будет на стороне «Локомотива». При таком раскладе вполне себе неплохо будет выглядеть ставка как на победу команды Николича, так и как минимум на её непроигрыш за 1.50. Всё-таки Помазун ещё вчера играл в «Урале», у него банально не будет полной коммуникации с линией обороны.



В ставках на авторов голов букмекеры выделяют Фёдора Чалова, на его забитый мяч можно поставить с коэффициентом 2.50. За 3.00 предлагают ставки на Эдера, за 3.24- на Арнора Сигурдссона. Но, как кажется, лучше поставить на Антона Миранчука или Николу Влашича, тем более, что коэффициент на каждого из них 3.50. Эти ребята определяют всю игру команд в атаке, исполняют стандарты и пенальти. Так что этот вариант смотрится куда надёжнее.



А на что вы ставите в матче «Локомотив» — ЦСКА? Оставляйте свои варианты в комментариях!