Возвращение РПЛ, «Вердер» — «Айнтрахт» и другие матчи. Что смотреть 26 февраля

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте нечего и говорить – ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 26 февраля.
На что ставить в футболе 26 февраля
Ну наконец-то, дождались! РПЛ выходит с каникул матчем двух команд, испытывающих финансовые сложности. У «Тамбова» они гораздо серьезнее, поэтому фаворит матча – «Ротор». Смотрим и ждем завтрашних, куда более интригующих матчей!
Тем более, что смотреть сегодня особенно нечего. В Германии сыграют «Вердер» и «Айнтрахт», в Испании – «Леванте» и «Атлетик», во Франции – «Ренн» и «Ницца».
На что ставить в хоккее 26 февраля
В КХЛ игр нет, поэтому все внимание НХЛ. Здесь в ночь на субботу 3 игры. «Рейнджерс» пока еще без Панарина примет «Бостон», «Миннесота» сыграет с «Лос-Анджелесом», а «Аризона» с «Колорадо».
На что ещё ставить 26 февраля
В баскетбольной Евролиге наши клубы сегодня не играют, но посмотреть есть на что. Например, возможно, на возвращение Пау Газоля в состав «Барселоны». Сине-гранатовые играют дома с «Асвелом». Стоит последить и за турецким дерби «Фенербахче» — «Анадолу Эфес». Ну а уже в ночь на субботу 9 матчей в НБА.
Один матч в женской волейбольной Суперлиге: «Протон» сыграет с «Заречьем» на выезде.
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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