«Тамбов» и «Ротор» сыграют первый матч весны. Смогут ли «волки» удивить?

Возвращение РПЛ, «Вердер» — «Айнтрахт» и другие матчи. Что смотреть 26 февраля

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте нечего и говорить – ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 26 февраля.

На что ставить в футболе 26 февраля

Ну наконец-то, дождались! РПЛ выходит с каникул матчем двух команд, испытывающих финансовые сложности. У «Тамбова» они гораздо серьезнее, поэтому фаворит матча – «Ротор». Смотрим и ждем завтрашних, куда более интригующих матчей!

«Локомотив» — ЦСКА. Прогноз букмекеров: даже без Акинфеева шансы равны ЦСКА был лучше в первой половине сезона, да еще и Рондон прибавился.

Тем более, что смотреть сегодня особенно нечего. В Германии сыграют «Вердер» и «Айнтрахт», в Испании – «Леванте» и «Атлетик», во Франции – «Ренн» и «Ницца».

На что ставить в хоккее 26 февраля

В КХЛ игр нет, поэтому все внимание НХЛ. Здесь в ночь на субботу 3 игры. «Рейнджерс» пока еще без Панарина примет «Бостон», «Миннесота» сыграет с «Лос-Анджелесом», а «Аризона» с «Колорадо».

На что ещё ставить 26 февраля

В баскетбольной Евролиге наши клубы сегодня не играют, но посмотреть есть на что. Например, возможно, на возвращение Пау Газоля в состав «Барселоны». Сине-гранатовые играют дома с «Асвелом». Стоит последить и за турецким дерби «Фенербахче» — «Анадолу Эфес». Ну а уже в ночь на субботу 9 матчей в НБА.

Один матч в женской волейбольной Суперлиге: «Протон» сыграет с «Заречьем» на выезде.

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!