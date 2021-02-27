«Ахмат» — «Динамо». Прогноз: Шунин и Паршивлюк выдержат давление Талалаева в Грозном

28 февраля состоится матч 20-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Динамо» Москва. Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают минимальное преимущество хозяевам. Поставить на победу «Ахмата» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.66. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 2.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч 20-го тура РПЛ «Ахмат» — «Динамо» 28 февраля 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата России «Ахмат» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 2.26, на тотал меньше 2.5 гола дают 1.71. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.96.

Анализ и прогноз матча 20-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Динамо» Москва (28.02.2021)

Российский футбол потихоньку выходит из зимней спячки. В минувшие выходные вернулся Кубок России: состоялись семь из восьми запланированных матчей 1/8 финала. Пришло время Российской Премьер-Лиги. Старт берёт вторая часть сезона. Позади 19 туров, впереди, соответственно, ещё 11.

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Программа 20-го тура завершится в воскресенье, 28 февраля, тремя матчами. В 16:30 мск в Грозном «Ахмат» начнёт выяснять отношения с «Динамо». Клубы прекрасно начали вторую часть сезона, синхронно пробившись в четвертьфинал Кубка России. Одолели крепких соперников, да ещё и всухую.



Бело-голубые в московском дерби разобрались со «Спартаком». Разговоры болельщиков красно-белых о назначенном пенальти и двойном спасении Антона Шунина бесполезны. Подопечные Сандро Шварца в самом деле выглядели лучше, так что всё по делу. Холодная погода не помешала — 2:0.



Теперь надо переключаться на чемпионат России. Москвичи заметно добавили после смены тренера, однако ближе к зимней паузе результаты просели. Достаточно сказать, что в пяти предыдущих турах состоялась всего одна победа. 1:0 с тульским «Арсеналом» на своём поле. Больше причин для радости не было.

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Зацепили ничью со «Спартаком» (1:1), потерпели три поражения. От «Ростова» (1:4), «Зенита» (1:3) и «Сочи» (0:2). Где-то, пожалуй, не везло, хотя в завершении как будто что-то пропало. То последний пас пойдёт не туда, то удар с убойной позиции завершится ничем. В такой ситуации пауза обычно идёт во благо.



Время выдохнуть, перезагрузиться и пройти сборы имелось. Борьба за еврокубки впереди: 30 очков, шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» оторвался на два балла, «Сочи» — на три. Даже до зоны Лиги чемпионов не хватает семи пунктов — разрыв заметный, но вполне отыгрываемый.



Между прочим, в Грозном бело-голубые традиционно играют успешно. В пяти предыдущих случаях уступили всего один раз, да и там оба гола пришли в концовке. В первой части сезона именно слабые результаты на выезде не позволяли динамовцам закрепиться в числе лидеров РПЛ. Посмотрим, удалось ли проделать работу над ошибками.

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Напрягает только дисквалификация Романа Евгеньева, в остальном вариантов у тренерского штаба достаточно. «Ахмат», конечно, хорош. Работа Андрея Талалаева просматривается — современный интенсивный футбол, качественное движение, постоянное давление. Этого добра хватило, чтобы задавить неделю назад «Ростов» (1:0).



С одной стороны, дончане ничего не придумали кроме бесконечных забросов и подач, которые защитники снимали без особых хлопот. В то же время пенальти подопечные Валерия Карпина заработали, не хватило только реализации.

К слову, чеченский клуб в родных стенах тоже не блещет. Предыдущая победа датирована октябрём, затем три ничьих и поражение в четырёх играх. «Динамо» в дерби понравилось, а по уровню исполнителей гости всё же имеют преимущество. Думается, их шансы никак не ниже. Мы бы выбирали между Ф2 (0) за 2.05 и комбинированной ставкой Х2 + тотал меньше 4.5 гола за 1.66.

Прогноз и ставки на матч 20-го тура РПЛ «Ахмат» — «Динамо» 28 февраля 2021 года

Обе команды хорошо начали вторую часть сезона, добравшись до четвертьфинала Кубка России. «Динамо» произвело хорошее впечатление — физическая готовность на уровне, по качеству исполнителей определённо есть преимущество. Кроме того, в пяти предыдущих выездах в Грозный бело-голубые уступили только однажды. Пожалуй, не останутся без очков и теперь.



Ставка: победа «Динамо» с нулевой форой за 2.05.