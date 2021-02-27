«Краснодар» — «Урал». Прогноз: слабое утешение для Мусаева после вылета из Лиги Европы

28 февраля состоится матч 20-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Урал». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех «Урала» оценён букмекерами коэффициентом 7.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.75.

Коэффициенты букмекеров на матч 20-го тура РПЛ «Краснодар» — «Урал» 28 февраля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата России «Краснодар» — «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.83, на тотал меньше 2.5 гола дают 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02.

Анализ и прогноз матча 20-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Урал» (28.02.2021)

Российский футбол потихоньку выходит из зимней спячки. В минувшие выходные вернулся Кубок России: состоялись семь из восьми запланированных матчей 1/8 финала. Пришло время Российской Премьер-Лиги. Старт берёт вторая часть сезона. Позади 19 туров, впереди, соответственно, ещё 11.

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Программа 20-го тура завершится в воскресенье, 28 февраля, тремя матчами. Наиболее поздний из них стартует в 19:00 мск. «Краснодар» на своём поле сразится с «Уралом». Возобновление сезона обернулось для подопечных Мурада Мусаева провалом — теперь об этом можно говорить с полной уверенностью.



Главный тренер долго говорил, что остался крайне доволен работой на сборах и состоянием футболистов. Вот только на результатах это не отразилось: три встречи — три поражения. Что любопытно — все с разницей в один мяч, хотя счёт ни разу не повторялся. И самое главное: все по делу. Сетовать на невезение особенно негде.



Словом, февраль ещё не закончился, а «быки» успели вылететь из двух турниров. В Лиге Европы получили 2:3 от загребского «Динамо» в родных стенах и 0:1 в Хорватии. Можно ругать Евгения Городова, который в самом деле начудил. Но выручал он в первой игре тоже достаточно.

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Прежде всего стоит отметить, что динамовцы в обоих случаях выглядели лучше. Организованнее, дисциплинированнее. Отлично действовали в переходных фазах, здорово отработали на стандартах. И выжали максимум из ошибок оппонента. Которые по-прежнему случаются исправно.



Между двумя неудачами в Лиге Европы вклинились 1:2 от «Сочи» в Кубке России. Там разницу сделали вратари: Сослан Джанаев пару раз подтащил, Городов снова ошибся на выходе. В то же время нельзя сказать, что «Краснодар» смотрелся заметно лучше и стабильно создавал остроту.



Пора переключаться на РПЛ. Там ситуация тоже так себе: седьмое место в турнирной таблице. Впрочем, отставание небольшое. Говорить о борьбе за чемпионстве не приходится, но до топ-4 не хватает всего трёх очков, а до зоны Лиги чемпионов — семи. Вся борьба впереди. Нужно только как можно быстрее встать на победный путь.

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Расклад любопытный. Хозяева проведут четвёртый официальный матч за полторы недели. Плюс перелёт из Хорватии. А гости впервые выйдут на поле, ведь кубковую игру против «Уфы» перенесли из-за холодов. Строго говоря, физическое состояние «шмелей» оценить практически нереально, поскольку отталкиваться не от чего.



Потому любые прогнозы на этот поединок имеют заметную долю условности. В последние годы «быки» довольно удачно играли с екатеринбуржцами, но теперь те сменили стиль и действуют гораздо прагматичнее. В первом круге, например, вообще обыграли фаворита со счётом 1:0.



Спешное возвращение Ильи Помазуна в ЦСКА — это потеря, но Иван Коновалов в своё время здорово смотрелся в «Рубине», а опытный Ярослав Годзюр наверняка соскучился по игре. Разумеется, шансы хозяев выше, однако перекос в котировках букмекеров кажется чрезмерным.

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Ф2 (+1.5) идёт за нестыдный коэффициент 1.69, а ИТМ 2 гола хозяев — за 1.76. «Краснодар» выйдет на фоне плотного графика и кадровых проблем, плюс эмоциональный фон определённо будет так себе. У уральцев же был лишь один однозначно провальный матч в первой части сезона — 1:5 от «Зенита». Больше двух мячей больше ни от кого не пропускали.



Скорее всего, южане будут иметь заметное территориальное преимущество и свой гол найдут. Хватит ли этого для победы — большой вопрос. Ошибок в обороне у «шмелей» при Юрии Матвееве стало заметно меньше, а вот фаворит пропускает достаточно. Шесть голов за 270 минут в 2021 году. На наш взгляд, при доле везения гости даже способны зацепиться за очки.

Прогноз и ставки на матч 20-го тура РПЛ «Краснодар» — «Урал» 28 февраля 2021 года

«Краснодар» проведёт четвёртый матч за 10 суток, а вот гости на поле в нынешнем сезоне ещё не выходили. Разница заметная. Судя по Лиге Европы и Кубку России, свежести в ногах у «быков» пока не наблюдается. Эмоциональный фон после вылета из еврокубков тоже окажется не на высоте. «Урал» в нынешнем сезоне лишь однажды пропустил больше двух голов. Пожалуй, предпосылок для атакующих подвигов южан тут немного.



Ставка: ИТМ 2 гола «Краснодара» за 1.76.