«Локомотив» — «Салават Юлаев». Прогноз: Хартикайнен готов скинуть «Авангард» со 2-го места

27 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Салават Юлаев». Начало встречи – в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 2.35, а успех уфимцев оценён экспертами в 2.83.

Букмекерские коэффициенты на матч КХЛ «Локомотив» — «Салават Юлаев» 27 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Локомотив» — «Салават Юлаев» будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.66, а тотал меньше 4.5 гола — тоже за 2.28. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за 4.10. Гол в первые десять минут идет за 1.81.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Локомотив» Ярославль — «Салават Юлаев» Уфа (27.02.2021)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги подошёл к концу, участникам осталось провести последнюю игру. В начале марта стартует Кубок Гагарина, уже определились некоторые пары по первому раунду плей-офф. Серьёзных изменений в таблицах не произойдёт, хотя до конца интрига не исчезла.

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В субботу, 27 февраля, состоятся сразу 11 поединков. В 17:00 мск в Ярославле стартует встреча местного «Локомотива» и уфимского «Салавата Юлаева». Ярославцы ниже текущей позиции в конференции опуститься уже не смогут, но и подняться выше будет проблематично. А вот у уфимцев гонка с «Авангардом».



Дело в том, что в прошлой игре «Салават» гостил у омичей в Балашихе и одержал трудовую победу со счётом 2:1. Моментов у хозяев было даже больше, преимущество по броскам оказалось внушительным — 34 против 16. Однако гости показали характер, двумя шайбами отличился финский нападающий Хартикайнен.



Теперь в дивизионе Чернышёва уфимцы отстают от омичей всего на один балл. Для того, чтобы занять второе место в Восточной конференции, необходимо обыграть «Локо», можно даже по буллитам. Единственное условие – поражение «Авангарда» в основное время. Равенство очков не прокатит.

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Вероятность, что «ястребы» провалятся в домашнем поединке против немотивированного «Барыса», довольно мала. Но, так или иначе, «Салавату» необходимо подготовиться по всей строгости, а там – как повезёт. Благо что с состоянием полнейший порядок, победная серия составляет уже девять матчей. Семь завершились успехом в основное время.



Ярославский «Локомотив», впрочем, тоже не промах, в прошлой домашней игре прервал победную серию из четырёх побед. В роли обидчика выступил столичный ЦСКА. Основное время и овертайм при относительном равенстве моментов завершились ничьей 2:2, а вот в серии буллитов гораздо точнее оказались гости.



Отдельно стоит отметить отличную игру ярославцев в обороне. За эти пять встреч пропустили всего семь шайб, с такой надёжностью в Кубке Гагарина можно далеко зайти. А их домашняя статистика поражает: 29 встреч, четыре поражения в основное время и всего лишь 51 пропущенная шайба. Крепкий орешек практически для любого соперника.

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При этом «Салават Юлаев» гораздо чаще забивает на своём льду, а за 29 выездов в текущем розыгрыше у него только 80 голов. Даже меньше трёх штук в среднем за игру. Не стоит также забывать и о том, что участники сейчас выступают при серьёзных нагрузках, держа в уме скорый старт плей-офф. Клубы мало пропускают, но и мало забивают.



А потому вполне можно подумать над ставкой «тотал меньше 5.5 шайбы» за приемлемый коэффициент 1.73. При желании – П2 с нулевой форой за 2.21. Раз уж «Ак Барс» с «Авангардом» не сумели остановить уфимцев, то едва ли «Локо» это по силам. В случае ничьи в основное время произойдёт возврат средств.

«Локомотив» — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка на матч КХЛ 27 февраля 2021 года

Уфимцы подойдут к подготовке к предстоящему поединку со всей строгостью – до сих пор есть шанс стать победителем в своей дивизионе. Однако много забитых голов не ждём. Команды готовятся к плей-офф, да и в последнее время обе показывают приличную игру в обороне. Бардак в защите перед стартом Кубка Гагарина никому не нужен.



Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.73.