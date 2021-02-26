«Сочи» — «Арсенал». Прогноз: Панченко и Луценко замучили «Зенит». Джанаеву тоже достанется

27 февраля состоится матч 20-го тура чемпионата России «Сочи» — «Арсенал» Тула. Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Сочи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех «Арсенала» оценён букмекерами коэффициентом 5.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч 20-го тура РПЛ «Сочи» — «Арсенал» 27 февраля 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата России «Сочи» — «Арсенал» Тула получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 2.30, на тотал меньше 2.5 гола дают 1.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69. Поставить на «обе забьют» можно за 2.14.

Анализ и прогноз матча 20-го тура чемпионата России «Сочи» — «Арсенал» Тула (27.02.2021)

Российский футбол потихоньку выходит из зимней спячки. В минувшие выходные вернулся Кубок России: состоялись семь из восьми запланированных матчей 1/8 финала. Пришло время Российской Премьер-Лиги. Старт берёт вторая часть сезона. Позади 19 туров, впереди соответственно ещё 11.

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Программа 20-го тура продолжится в субботу, 27 февраля, четырьмя матчами. Два из них стартуют в 19:00 мск. «Сочи» на стадионе «Фишт» сразится с тульским «Арсеналом». Соперники находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы, однако сезон возобновили выше всяких похвал.



1/8 финала Кубка России сложилась для них успешно. Туляки вообще выбили «Зенит» (2:1) — действующего чемпиона и действующего обладателя Кубка России. Причём на его поле. Конечно, сине-бело-голубые вышли не в оптимальном составе, но это никак не умаляет достоинств «канониров».



Результат абсолютно по делу. Подопечные Дмитрия Парфёнова чётко отработали в обороне: дыр в опорной зоне не возникало, а забросы и подачи с фланга защитники снимали исправно. Несколько раз возникали трудности на левом краю, но выход Игоря Горбатенко в середине второго тайма стабилизировал ситуацию.

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В атаке, пожалуй, немного повезло с реализацией. Четыре хороших момента — три гола. Два арбитр засчитал, ещё один отменил из-за офсайда (пожалуй, справедливого). Но для успеха хватило и так — 2:1, место в четвертьфинале. Особые отношения Парфёнова с Кубком России известны давно — «Тосно» и «Урал» шумели на славу.



Теперь нужно переключаться на РПЛ, где положение куда менее устойчивое. За 11 туров до завершения первенства «Арсенал» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице. Отрыв от зоны вылета минимален, всего одно очко. Зато до спасительной 12-й позиции не хватает семи баллов. Перспектива как минимум отправиться в стыки более чем реальна.



«Сочи», напротив, бьётся за еврокубки. В первой части сезона случился ровно один неудачный отрезок, который совпал с травмой Кристиана Нобоа. Без него движение мяча заметно проседает, да и стандартные положения становятся куда менее опасными. Но сейчас эквадорец готов.

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С «Краснодаром» в Кубке России отбегал все 90 минут. Подопечные Владимира Федотова взяли верх со счётом 2:1, тоже вполне по делу. Хорошие переходные фазы, качественное движение и надёжный вратарь. Сослан Джанаев в нужные моменты выручал, а вот Евгений Городов снова ошибся.



Южане идут четвёртыми в чемпионате России. 33 очка, даже до зоны Лиги чемпионов не хватает всего четырёх баллов. Впрочем, преследователей достаточно: «Ростов», «Динамо» и «Краснодар» находятся в радиусе трёх пунктов, «Локомотив» с «Рубином» тоже рассчитывают на рывок.



Букмекеры отдают внушительное преимущество хозяевам. Это вызывает вопросы. Во-первых, туляки на контрасте с первой частью сезона выглядели неделю назад очень здорово. Похоже, Дмитрий Парфёнов провёл время на сборах с пользой. Во-вторых, в пяти очных встречах «Сочи» выиграл всего однажды. При трёх поражениях и одном мирном исходе.

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На своём поле вообще провёл два поединка и оба проиграл — 0:1, 1:2. Так что мы бы выбирали между Х2 за отличный коэффициент 2.10 и классической ставкой «обе забьют» за 2.14. Этот вариант доезжал в трёх предыдущих очных встречах, да и вообще в играх с участием «Сочи» на табло редко остаются нули.

Прогноз и ставки на матч 20-го тура РПЛ «Сочи» — «Арсенал» 27 февраля 2021 года

Букмекеры отдают явное предпочтение «Сочи», хотя не всё так очевидно. Туляки по делу выбили «Зенит» из Кубка России, показав хороший футбол. В пяти очных встречах «Арсенал» уступил лишь однажды при трёх победах. Кроме того, в обороне южане по-прежнему многое позволяют соперникам. Проверим голы в обе стороны, коэффициент заметно выше двойки.



Ставка: обе забьют за 2.14.