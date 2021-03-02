«Локомотив» — «Йокерит». Прогноз: ярославцы начнут месть финнам за прошлый Кубок Гагарина

3 марта состоится первый матч стартового раунда плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Йокерит». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 1.88, а успех финского клуба оценён в 3.58.

Коэффициенты букмекеров на 1-й матч плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Йокерит» 3 марта 2021 года

Букмекеры считают, что 1-й матч плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Йокерит» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.22. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.33. Гол в первые десять минут идет за 1.80.

Прогноз и анализ матча Кубка Гагарина «Локомотив» Ярославль — «Йокерит» Хельсинки (03.03.2021)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги благополучно завершился. На дворе уже весна, а это значит, что пора приниматься за плей-офф. Все участники определились досрочно, интриг было крайне мало. Впрочем, следующая пара месяцев должна получиться жаркой.

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Кубок Гагарина продолжится в среду, 3 марта, четырьмя поединками, три из них начнутся в 19:30 мск. В Ярославле местный «Локомотив» сыграет с финским «Йокеритом». Тут стоит сразу отметить, что из-за ситуации с коронавирусом в стране все встречи, даже домашние, финны проведут на аренах соперников.



Ярославцам это только на руку, ведь розыгрыш регулярного чемпионата КХЛ они провели здорово. За 60 игр набрали 83 очка и заняли четвёртое место в Западной конференции, до третьей позиции не хватило всего лишь одного пункта. А в сводной таблице гордо замкнули пятёрку лидеров. Мощно, ничего не скажешь.



Правда, на рубеже января и февраля провалили несколько поединков, отчасти из-за этого остались на четвертой позиции. Однако затем форму удалось привести в порядок. За шесть предыдущих игр, большинство из которых оказались домашними, одержали пять побед в основное время.

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Единственное поражение пришлось на ЦСКА. Во-первых, надо сказать, что «армейцы» выглядят крайне мощно, они потом и вовсе увели из-под носа у «Ак Барса» Кубок Континента. Во-вторых, «железнодорожники» уступили только лишь по буллитам, а в основное время и в овертайме смотрелись как минимум не хуже.



«Йокерит», казалось бы, финишировал в регулярке рядышком с «Локомотивом», а именно на пятом месте. Да только разница между ними составила аж десять баллов, при двухочковой системе это заметный разрыв. Финны не так часто выигрывали, заметно сказались карантины, сбитый график и отсутствие болельщиков на домашней арене.



«Джокеры» даже заключительную домашнюю серию провели не так уверенно. Продули «Динамо» из Минска (2:3 Б) и из Москвы (4:5 ОТ), а обыграть смогли лишь скромный «Витязь» (5:1 и 3:2) и не менее скромный «Амур» (4:3 ОТ). Теперь же выступать придётся фактически в гостях, а ведь хозяева свой лёд знают очень хорошо.

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«Локомотив» справедливо считается фаворитом пары. Мало того, что по ходу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги он смотрелся интереснее и в последних матчах форму набрал приличную, так ещё и дома играет лучше остальных. Достаточно просто взглянуть на статистику.



Подопечные Андрея Скабелки за 30 домашних поединков умудрились одержать 24 победы, 20 из которых в основное время, и набрать ровно 50 очков. Также случились два поражения по буллитам и четыре в основное время. Цифры выдающиеся. И всё это на фоне мощной игры в атаке и строгой — в обороне.



В 30 поединках на своём льду «железнодорожники» суммарно наколотили 101 шайбу, что в среднем за игру составляет сильно больше трёх штук и является лучшим показателем во всей КХЛ. А пропущено было всего лишь 52 шайбы, что также является лучшим показателем. К слову, у «Ак Барса» на пять больше.

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В прошлый раз «Йокерит» разобрался с «Локо» в 1/4 финала Кубка Гагарина за шесть матчей, теперь же у ярославцев есть отличная возможность отомстить. Мы бы проверили лобовую победу хозяев в первом матче серии за коэффициент 1.88. Что будет дальше, увидим, но сейчас предпочтительнее выглядит российский клуб.

«Локомотив» – «Йокерит»: прогноз и ставка на матч КХЛ 3 марта 2021 года

Соперники встречались в 1/4 финала Кубка Гагарина в прошлом сезоне, тогда финнам хватило шести поединков. Однако теперь у «Локомотива» есть отличная возможность отомстить. Во-первых, сейчас команда находится в отличной форме, а во-вторых, лучше всех в регулярке КХЛ играет дома. Мы отдаём предпочтение ярославцам.



Ставка: победа «Локомотива» за 1.88.