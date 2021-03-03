Техническая ничья и удушающий в конце боя. Самые дикие ставки на бой Ян – Стерлинг

Рано утром 7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе в главном бою турнира UFC 259 сразятся россиянин Пётр Ян и представитель США Алджэмейн Стерлинг. Это будет первая защита Яном титула чемпиона UFC в легчайшем весе. Начало боя – не ранее 7:00 мск 7 марта. Трансляцию боя можно будет посмотреть на телеканале «РЕН ТВ», а также на UFC TV, видеосервисах Wink и More.TV.

Букмекерские конторы уже представили коэффициенты на бой. По их оценкам, Пётр Ян – фаворит предстоящего поединка. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.66. Это примерно 57% вероятности. Поставить на американца ямайского происхождения Стерлинга можно с коэффициентом 2.28 (41%). На ничейный исход боя предлагают коэффициент 48.00 (2%).

Это всё хорошо, но как сделать ставку на бой так, чтобы в случае успеха сорвать настоящий джекпот? Изучаем самые высокие коэффициенты, которые аналитики букмекерских контор предложили на этот бой.

Победа Стерлинга нокаутом за 8.00

Немного странно видеть такой коэффициент на исход нокаутом. Нам кажется, он должен быть повыше. Ведь Стерлинг не то что не нокаутировал, он никого даже не отправил в нокдаун за время своей карьеры в UFC. Конечно, корявая техника Алджэмейна может ввести в заблуждение кого угодно, но Ян же изучал соперника. Так что не советуем ставить на этот вариант. Но если вы уверены в неожиданности – коэффициент 8.00.

Победа Яна в пятом раунде за 20.00

Коэффициент довольно высокий, ведь здесь никак не оговаривается метод виктории. Но учитывая стиль россиянина, сложно поверить в то, что бой дойдет до 5-го раунда, а там все резко закончится. Ян – один из лучших боксеров организации, так что если он нацелен на нокаут (а он наверняка нацелен), он постарается всё решить раньше.

С другой стороны, неизвестно как сложится бой. Если он перейдёт в поздние раунды, то там всё будет непредсказуемо. Сомнительно, чтобы один из бойцов вдруг решил тянуть время и тянуть до судейского решения.

«Страсбург» — «Монако». Прогноз: Головин рвётся в Лигу чемпионов. «ПСЖ» и «Лион» рядом Ставка «обе забьют» заходит на протяжении шесть очных поединков монегасков и «Страсбурга».

Победа Стерлинга сабмишном в 5-м раунде за 34.00

А вот это довольно интересный вариант, просто потому, что Стерлинг как рыба в воде чувствует себя в партере. В среднем за бой он переводит соперника в партер 4 раза. С другой стороны, сложно представить, что Ян, если бой дойдёт до 5-го раунда, потеряет концентрацию настолько. Всё-таки в плане физической готовности россиянин точно не уступает американцу.

Ничья или техническая ничья за 46.00

Коэффициент очень высокий, да и само событие очень редкое для боев UFC. Но бой, по оценке букмекеров, достаточно близкий, поэтому почему бы и не рассмотреть такую ставку? Не будем забывать о варианте с технической ничьей – если один из бойцов ненамеренно нанесет сопернику травму, такая ставка сыграет. Стоит рискнуть!

Победа Яна сабмишном в 5-м раунде за 126.00

Ну и самый высокий коэффициент – ставка на победу Петра Яна болевым или удушающим в самой концовке боя. В принципе, крайне сомнительно, что Пётр изберёт такую тактику, его стихия – бой в стойке. Ну а уж что должно случиться, чтобы россиянин бросился в безрассудную атаку в самом конце поединка…Вероятно, что-то неординарное. Но если вдруг вы захотите рискнуть – коэффициент сладкий! Более того, на 4-й раунд можно поставить за 101.00, а на 3-й – за 74.00. Ну а за 15.00 можно поставить в принципе на любую победу Яна сабмишном.

Бой уже совсем скоро. Пора сделать свой выбор и сорвать куш. Удачных ставок!