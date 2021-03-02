«Барселона» — «Севилья». Прогноз: экс-тренер «Реала» оформит Месси сезон без трофеев

За последние два года «Барселона» обыграла «Севилью» лишь один раз. Впрочем, случилось это неделю назад.

3 марта состоится ответный матч полуфинала Кубка Испании «Барселона» — «Севилья». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу каталонского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех гостей оценён экспертами в 3.20. А ставки на ничью принимаются за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Барселона» — «Севилья» 3 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч Кубка Испании «Барселона» — «Севилья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.55.

Анализ и прогноз матча Кубка Испании «Барселона» — «Севилья» (03.03.2021)

Вслед за матчем Примеры между «Барселоной» и «Севильей» в расписании испанского футбола стоит и ответная встреча команд в 1/2 финала национального кубка. Таким образом, «Севилья» и «Барса» встретятся друг с другом в третий раз за три недели. Преподносить сюрпризы с каждым разом всё тяжелее.

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Первый полуфинальный матч Кубка Испании завершился уверенной победой «Севильи» со счётом 2:0. то самое главное — результат оказался справедливым. Казалось бы, сделан большой шаг к финалу, однако уже спустя две недели каталонский гранд показал, что способен взять полноценный реванш.

Он добыл победу в Ла Лиге, причём зеркальную. Тоже со счётом 2:0. Как минимум такой же результат нужен «Барселоне» и в предстоящем матче. При счёте 3:1 (4:2, 5:3 и так далее) в дело вступит правило гола на чужом поле. То есть задача видится крайне сложной. Сразу по нескольким причинам.



Прежде всего — будет ли «Севилья» играть в тот же футбол, что и в матче чемпионата? Очевидно, что нет, ведь сейчас у них есть задел в два мяча, который нельзя растерять. В субботнем же матче Ла Лиги всё начиналось со счёта 0:0, при этом победа равносильно была нужна обеим коллективам. Теперь же Хулен Лопетеги должен выставить оборонительную тактику и удержать солидное преимущество.

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Благо что обороняться «Севилья» умеет — в десяти последних матчах пропустила всего пять мячей. При этом все голы в ворота андалусийцев влетели всего в двух поединках — те самые 0:2 с «Барселоной» и домашние 2:3 с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов. Кажется, команде будет несложно перестроиться в более оборонительную схему и засушить игру с «Барселоной».



Что касается результатов каталонского клуба, то они по-прежнему нестабильны. После позорного домашнего поражения от «ПСЖ» (1:4) в Лиге чемпионов последовала невзрачная ничья со скромным «Кадисом» (1:1) и две победы — над «Эльче» (3:0) и «Севильей» (2:0). Обе в Примере.

Видно, что хорошие матчи «Барсы» чередуются с плохими и во многом итог очередной встречи зависит от игровой формы Лионеля Месси, а не общего настроя команды. Нынешний же сезон красочно подтверждает тезис о том, что далеко на Месси уехать уже не получится.

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Нет веры в «Барселону» и если взглянуть на статистику личных встреч команд. За последний год андалусийцы и каталонцы пересекались четырежды, но лишь однажды «Барса» праздновала победу — в минувшую субботу. Копнув чуть глубже мы увидим её победы и со счётом 6:1, и 5:0.

Вот только тогда в чемпионате Испании выступала совсем другая «Барселона». Та команда была на голову выше «Севильи», теперь же уровень команд сильно подравнялся. И никакого трепета перед магией имени гости испытывать не будут.



Безусловно, «Севилья» способна проиграть, особенно с учётом того, что матч пройдёт на «Камп Ноу», но уступить с разницей в 2-3 мяча команда Лопетеги себе позволить не может. Андалусийцы — это кубковая команда, говорить о нехватке концентрации не приходится. Потому атакующих подвигов от хозяев не ждём.

Прогноз и ставки на матч Кубка Испании «Барселона» — «Севилья» 3 марта 2021 года

Всё, что нужно «Севилье» в предстоящем матче — это избежать быстрого гола в свои ворота. Если заставить каталонцев торопиться, то можно получить несколько отличных шансов на контратаку, а забитый гол практически лишит «Барселону» шансов на выход в финал Кубка Испании. Запас в два мяча и правило гола на чужом поле — это много.



Ставка: индивидуальный тотал «Барселоны» меньше 2 гола за 1.83.