«Фулхэм» — «Тоттенхэм». Прогноз: Жозе Моуринью не справится даже с защитой аутсайдера АПЛ

«Фулхэм» не проигрывает уже восемь матчей, но до сих пор находится в зоне вылета.

4 марта состоится матч 29-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу «Тоттенхэма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03. Успех хозяев оценён экспертами в 3.85. А ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Фулхэм» — «Тоттенхэм» 4 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Фулхэм» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21.

Анализ и прогноз матча 29-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Тоттенхэм» (04.03.2021)

Лондонский «Тоттенхэм», переживающий не лучшие времена, в матче 29-го тура английской Премьер-лиги сыграет с «Фулхэмом». Эта команда, наоборот, набрала приличный ход в желании сохранить прописку в элите британского футбола. И шансы избежать вылета в Чемпионшип имеются.

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Действительно, «дачники», которые ещё несколько месяцев назад, как казалось, забронировали себе место в Чемпионшипе на следующий сезон, существенно прибавили. У подопечных Скотта Паркера лишь одно поражение в восьми последних матчах АПЛ. Не смогли справиться только с «Лестером» (0:2), который рвётся в Лигу чемпионов.

Среди прочих удалось обыграть «Эвертон» (2:0), а также разойтись миром с «Вест Хэмом» (0:0) и добавившим «Бёрнли» (1:1). В общем, календарь оказался не самым мощным, но для аутсадера АПЛ результаты в любом случае достойные.

Более того, команда Паркера уже давала бой и «Тоттенхэму» — в матче первого круга удалось добыть выездную ничью, 1:1. Имея столь успешный опыт «Фулхэм» может вновь огорчить Жозе Моуринью. Ещё больше теоретических шансов у «дачников» и с учётом того, что предстоящий матч носит статус дерби.

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Что до «Тоттенхэма», то подопечные Моуринью даже после возвращения в строй Гарри Кейна играют ни шатко ни валко. Поражение от «Вест Хэма» (2:1) и разгром от «Манчестер Сити» (0:3) несколько скрасила победа над «Бёрнли» в АПЛ и выход в 1/8 финала Лиги Европы — очень важного для Жозе турнира в контексте потенциального непопадания в топ-4 АПЛ по итогам сезона.

Предстоящий матч очень важен для обеих команд. «Тоттенхэм» по-прежнему надеется на попадание в зону еврокубков, тогда как «Фулхэм» хочет покинуть зону вылета. При этом у обеих коллективов вполне реальные шансы выполнить свою миссию — с учётом матча в запасе «шпоры» отстают от четвёртой строчки всего на два очка. «Фулхэм» же на три очка отстает от спасительного 17-го места в турнирной таблице.



Обе команды подойдут к очной встрече практически в полном составе. Жозе Моуринью не сможет рассчитывать на аргентинского полузащитника Джованни Ло Чельсо, тогда как в распоряжении Скотта Паркера не будет хавбека Тома Кэрни. Всё говорит о том, что на протяжении 90 минут на поле будет вестись ожесточённая борьба за очки.

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Фактор домашнего стадиона способен помочь «Фулхэму». Кроме того, сам факт того, что они сумели взять очки у ТТХ даже в выездном матче, говорит о многом. С учётом серии удачных результатов в феврале, «дачники» должны выйти на игру как на последний матч жизни. Проверим тотал меньше 2.5 гола за 1.85.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Фулхэм» — «Тоттенхэм» 4 марта 2021 года

Вряд ли матч получится богатым на голы, но борьба за мяч на каждом кусочке поля всецело это компенсирует. «Тоттенхэму» по силам выиграть, но лишь приложив максимум усилий. Не исключено, что это будет классическая “победа на классе” с голом Гарри Кейна. «Дачники» набрали ход и просто так не отцепятся.



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.85.