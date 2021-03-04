«Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз: вторая порция мучений для Хартикайнена и Гранлунда

5 марта состоится второй матч стартового раунда плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Салавата» в основное время можно с коэффициентом 1.72, успех «Трактора» идёт за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на 2-й матч плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор» 5 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор» 5 марта будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.88, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.98. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.30. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ 2-го матча Кубка Гагарина «Салават Юлаев» Уфа — «Трактор» Челябинск (05.03.2021)

Весна вступила в законные права, а это значит, что в КХЛ началось самое интересное. Регулярный чемпионат завершился тихо: последние недели для подавляющего количества команд превратились в формальность, все участники плей-офф определились досрочно. Остаётся надеяться, что в марте и апреле интриг окажется больше.

«Авангард» — «Автомобилист». Прогноз: Павел Дацюк поможет уральцам не поплыть после 0:3 В первой игре омичи дважды реализовали лишнего и не пропустили. Уральцам нужно добавлять.

Первые матчи четвертьфиналов конференций состоялись, пришло время вторых. На пятницу, 5 марта, запланированы четыре поединка. Наиболее ранний стартует в 17:00 мск в Уфе. «Салават Юлаев» против «Трактора». Хозяевам нужно отвечать на чувствительное поражение, которое они потерпели в среду.

Строго говоря, всё получилось примерно так, как и ожидалось. Вряд ли кто-то всерьёз рассчитывал на лёгкую прогулку для «зелёных». Мощная победная серия на финише регулярного чемпионата впечатлила, но поражение в Ярославле рискует дорого обойтись. «Мишки» — однозначно самый неприятный соперник из нижней части посева.

Подопечные Анвара Гатиятулина прекрасно знали, за счёт чего собираются затягивать эту серию. Они прекрасно умеют закрывать ведущие тройки соперника — так и вышло. Единственную шайбу забросил Владислав Картаев, который взял на себя, ворвался в зону и разобрался с Иваном Федотовым.

«Динамо» — «Северсталь». Прогноз: Крикунов и Разин покажут, что такое настоящий плей-офф Стартовая встреча серии завершилась со счётом 1:0, череповчан остановил только Ерёменко.

Хартикайнен с Гранлундом, конечно, очень старались и несколько возможностей имели, но раскрыться во всём своём великолепии явно не смогли. Второй момент — прекрасные атаки сходу. Быстрые и предельно конкретные. Ошибка в чужой зоне на пятой минуте — Кравцов убежал, сблизился с Метсолой, открыл счёт.

Третий гол тоже выдался скоростным: быстрая атака, перевод на дальнюю штангу, шайба в сетке. В то же время нельзя не отметить, что «Салавату» не повезло. Во втором периоде — ещё при счёте 1:1 — хозяева владели ощутимым преимуществом, а на некоторых отрезках натурально висели на чужих воротах.

Пару раз не хватило точности, в нескольких случаях спас Федотов. А необходимый минимум защитники челябинцев обеспечивали: исправно зачищали «пятак», не давали выбираться на убойные позиции. Третью шайбу забросили после рикошета, а в концовке сильно помог Пётр Хохряков. Форвард «СЮ» схватил малый штраф в чужой зоне и предоставил гостям передышку.

СКА — «Динамо» Минск. Прогноз: Брагину рано радоваться, клуб из Беларуси не отстанет В первом поединке серии «Динамо» смотрелось здорово и вполне могло зацепиться.

В общем, облегчать задачу уфимцам никто не собирается. На «пятаке» всегда кто-то есть, второй гол пришёл именно оттуда. Дисциплина у «мишек» на высшем уровне: всего два удаления, хотя единоборств было достаточно. Жёстко, но корректно. Ошибка, потеря концентрации или обрез оборачиваются опасным моментом.

Проигрывать второй поединок на своём льду подопечным Томи Лямся никак нельзя. «Трактор» блистательно играет по счёту и умеет терпеть. Потому вторая встреча наверняка получится аккуратной, давать гостям выйти вперёд никак нельзя. Ждём от зелёных более сдержанного хоккея, с большей оглядкой на свои ворота.

Шансы «Салавата» в самом деле выше, но давать 1.70 на П1 в основное время — это перебор. Мы бы выбирали между Ф2 (+1) за 1.91 и ИТМ 3 шайбы «Салавата Юлаева» за 1.68. Уфимцы имеют хорошие шансы сравнять счёт в серии, но для этого нужно сыграть с максимальной концентрацией.

«Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз и ставка на матч КХЛ 5 марта 2021 года

Уфимцы проиграли первый матч серии, хотя имели подавляющее преимущество во втором периоде. Теперь придётся действовать максимально аккуратно, ведь играть по счёту «Трактор» умеет чуть ли не лучше всех на Востоке. Высокой результативности не ждём — встречные атаки челябинцев слишком опасны, чтобы пренебрегать подстраховкой. Возьмём индивидуальный низ хозяев.

Ставка: ИТМ 3 шайбы «Салавата Юлаева» за 1.68.