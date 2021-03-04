«Чикаго» — «Тампа». Прогноз: Андрей Василевский поставит ещё один рекорд. «Везина» близко

5 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Тамы» в основное время можно с коэффициентом 1.82, успех «Чикаго» идёт за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Чикаго» — «Тампа» 5 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Чикаго» — «Тампа» 5 марта будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.58, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.45. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.80. Гол на первой минуте идёт за 10.50.

«Чикаго Блэкхоукс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: прогноз и анализ матча НХЛ (05.03.2021)

На дворе весна, для любителей хоккея настало замечательное время. В КХЛ пришло время Кубка Гагарина, да и НХЛ постепенно набирает обороты. Почти два месяца позади, команды провели примерно по 20 матчей. Таблица устаканилась, уровень амбиций того или иного коллектива понятен.

СКА — «Динамо» Минск. Прогноз: Брагину рано радоваться, клуб из Беларуси не отстанет В первом поединке серии «Динамо» смотрелось здорово и вполне могло зацепиться.

На пятницу, 5 марта, запланировано сразу 10 матчей. Два из них стартуют в 4:00 мск. Отечественным любителям хоккея будет на что посмотреть. «Чикаго Блэкхоукс» на стадионе «Юнайтед-центр» сразится с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Никита Задоров против Андрея Василевского и Михаила Сергачёва.

Разумеется, уровень амбиций у соперников заметно разнится, но пока обе стороны выступают более чем здорово. «Ястребы» — один из самых приятных сюрпризов регулярного чемпионата. Вместо унылого прозябания на дне турнирной таблицы они вовсю борются за зону плей-офф. А ведь в прошлом году оказались на 12-й строчке конференции.

Сейчас же даже имеют кое-какой запас. Тут, конечно, нужно выделить пару факторов. Центральный дивизион в самом деле выдался не самым мощным. Кроме того, «Даллас Старз» ушёл на карантин в первой половине января и до сих пор умеет уйму игр в запасе. А потому находится на дне — матчей мало, помощи Антону Худобину от защиты тоже не хватает.

«Авангард» — «Автомобилист». Прогноз: Павел Дацюк поможет уральцам не поплыть после 0:3 В первой игре омичи дважды реализовали лишнего и не пропустили. Уральцам нужно добавлять.

Впрочем, это не повод относиться к успехам подопечных Джереми Коллитона со снисхождением. Между прочим, ход набран чертовски приличный. Достаточно сказать, что хотя бы два поражения подряд в предыдущий раз команда терпела аж в январе. Потрясающая стабильность.

В восьми предыдущих встречах добыто шесть побед. Да, все — над «Коламбусом» и «Детройтом». И всё же взять такого соперника тёпленьким не получится. Пока же «Блэкхоукс» занимают четвёртое место в дивизионе, имея в активе 28 очков в 23 матчах. «Коламбус» и «Нэшвилл» заметно отстают.

«Тампа» продолжает ставить лигу на уши, не мешает даже отсутствие ключевых исполнителей. Пропустили десять шайб от «Флориды» и «Каролины»? Не беда, ответили по-чемпионски: пять побед кряду, все в основное время. И самое замечательное — на указанном отрезке пропустили всего три шайбы.

«Металлург» — «Барыс». Прогноз: Мозякин, Диц и Голдобин возьмут паузу после 11 шайб за час В первой игре магнитогорцы выиграли со счётом 7:4. С такой защитой «Барысу» в Кубке Гагарина делать нечего.

Андрей Василевский сделает заявку на ещё одну «Везину». А может, и нечто большее. Рекорд клуба по серии шат-аутов с одним соперником — это здорово. Три «сухаря» подряд — мощно. Но есть и кое-что поинтереснее. До рекордной сухой серии «Тампы» рукой подать. Россиянин достиг отметки в 200 минут и 26 секунд.

Лучший результат показал Джон Грэм, который 15 лет назад не пропускал 202:46. Следовательно, осталось чуть больше двух минут. Такая серия зачастую мобилизует полевых хоккеистов, которые стараются помочь вратарю продлить удачный отрезок. И действуют внимательнее, самоотверженнее.

Атака у «Чикаго», прямо скажем, далеко не самая мощная. Брать ли П1 всухую за 7.80 — дело вкуса, всё же риск высокий. А вот ИТМ 2.5 шайбы «Чикаго» за 1.91 и ставка «хозяева не забьют в первом периоде» за 2.07 — это любопытно. Василевский ещё не закончил ставить рекорды.

«Чикаго» — «Тампа»: прогноз и ставка на матч НХЛ 5 марта 2021 года

Василевский не пропускает больше трёх часов, до рекорда клуба по продолжительности сухой серии осталось чуть больше двух минут. В такой ситуации полевые игроки обязаны помочь голкиперу, благо что у «Тампы» сейчас всё получается. «Чикаго» исправно обыгрывает аутсайдеров, но внушительной огневой мощью не обладает. Проверим индивидуальный низ хозяев.

Ставка: ИТМ 2.5 шайбы «Чикаго» за 1.91.