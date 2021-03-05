ЦСКА — «Ахмат». Прогноз: Гончаренко, Влашич и Рондон останутся в чемпионской гонке РПЛ

6 марта состоится матч 21-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ахмат». Начало встречи — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество хозяевам. Поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех «Ахмата» оценён букмекерами коэффициентом 4.85. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч 21-го тура РПЛ ЦСКА — «Ахмат» 6 марта 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата России ЦСКА — «Ахмат» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.90, на тотал меньше 2.5 гола дают 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз матча 21-го тура чемпионата России ЦСКА Москва — «Ахмат» Грозный (06.03.2021)

Российский футбол потихоньку выходит из зимней спячки. С Кубком России разобрались: стадия 1/8 финала закончена, жеребьёвка четвертьфиналов состоялась. Теперь ничто не станет отвлекать от родной Российской Премьер-Лиги. Две трети дистанции остались позади, осталось 10 туров.

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Программа 21-го тура стартует в субботу, 6 марта, тремя матчами. Наиболее ранний из них начнётся в 14:00 мск. В Москве ЦСКА на «ВЭБ Арене» сразится с «Ахматом». Пока соперники движутся по второй части сезона синхронно: победа в 1/8 финала Кубка России, поражение в РПЛ.



Красно-синие спокойно разобрались с середняком ФНЛ «СКА-Хабаровск» (2:0), реализовав разницу в классе. А вот в выходные отдали дерби «Локомотиву» — тоже 0:2. Сетовать на невезение основания имеются, но первый тайм в самом деле получился слабым. «Железнодорожники» оказались гораздо конкретнее у чужой штрафной.



Создали хозяева никак не больше, зато решали в нужных эпизодах здорово. Лисакович легко разобрался с Васиным, Крыховяку позволили три секунды прицеливаться перед вторым голом. Отсутствие Игоря Дивеева бросалось в глаза. Причём не только с точки зрения надёжности. Первого паса заметно не хватало.

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Даже после такого начала подопечные Виктора Гончаренко имели шансы зацепиться. Однако во втором тайме упустили несколько хороших возможностей. Если уж Никола Влашич не может попасть в створ ворот с пенальти, то говорить о незаслуженности результата просто нельзя. С таким завершением далеко не уйдёшь.



В общем, потерей очков «Зенита» не воспользовались. Больше того — теперь отрыв сине-бело-голубых увеличился до пяти очков, а сзади вовсю подпирает «Сочи». «Армейцам» нужно поскорее разбираться с реализацией и возвращаться на победный путь. До конца сезона осталось совсем немного.



«Ахмат» разобрался в Кубке России с «Ростовом» (1:0), хотя игра выдалась равной и соперник не реализовал пенальти. С жеребьёвкой по четвертьфиналу определённо повезло. Выпала «Уфа», которая на данном этапе явно уступает по уровню исполнителей и обеспокоена борьбой за выживание.

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А вот в РПЛ ситуация грустная. Предыдущая победа одержана 7 ноября, да и там с трудом одолели «Тамбов» (1:0). С тех пор — шесть игр вхолостую. Три ничьи и три поражения. Справедливости ради, уровень оппозиции мощнейший: «Зенит» (2:2), «Локомотив» (0:0), «Сочи» (0:2), «Ростов» (0:1), «Рубин» (0:0) и «Динамо» (1:2).

Впрочем, разъярённый после поражения в дерби ЦСКА прекрасно вписывается в этот ряд. Очные встречи в последнее время довольно часто сопровождаются сомнительными судейскими решениями. В Грозном красно-синие выиграли со счётом 3:0, но переоценивать результат не стоит.



Тогда подопечные Андрея Талалаева смотрелись как минимум не хуже и создали достаточно. Разницу сделал Игорь Акинфеев, который выручал много и со вкусом. Два гола из трёх пришли после 88-й минуты. Теперь же Акинфеева в воротах не будет, что повышает вероятность проблем для хозяев.



Лёгкой прогулки у ЦСКА точно не будет. Несмотря на просевшие результаты, «Ахмат» по-прежнему демонстрирует интенсивный и агрессивный футбол. В то же время статистика противостояния неумолима: у «армейцев» девять побед в десяти последних случаях. Все — всухую. С ума сойти.



Проверять П1 всухую за 2.90 не рискнём. Атака у гостей довольно бодрая, а потеря Дивеева и Акинфеева обеспечит пару-тройку шансов. Мы бы выбирали между лобовой победой хозяев за 1.76 и комбинированным вариантом 1Х + обе забьют за 2.26. Отыграть на ноль с Васиным и Помазуном вряд ли удастся, ждём чего-то в духе 2:1 или 3:1, но подстрахуемся на случай 1:1.

Прогноз и ставки на матч 21-го тура РПЛ ЦСКА — «Ахмат» 6 марта 2021 года

У «Ахмата» шесть матчей без побед в РПЛ, но там нужно учитывать уровень соперников: сплошь гранды и претенденты на еврокубки. ЦСКА прекрасно играет с грозненцами и будет необычайно зол после поражения в дерби, но отсутствие Акинфеева и Дивеева почти гарантирует проблемы. Отыграть на «ноль» вряд ли удастся, а всё остальное зависит от реализации.



Ставка: ЦСКА не проиграет + обе забьют за 2.26.