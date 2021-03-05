«Бавария» — «Боруссия» Д. Прогноз: вечный чемпион Германии не заметит стараний Холанда

6 марта состоится матч 24-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд. Начало встречи — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех дортмундцев оценён экспертами в 5.75. А ставки на ничью принимаются за 4.75.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» Д 6 марта 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Германии «Бавария» — «Боруссия» Д получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.35.

Анализ и прогноз матча 24-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» Д (06.03.2021)

На дворе уже весна. В еврокубках набирает ход стадия плей-офф, а европейские чемпионаты приближаются к завершающей трети. Немецкая Бундеслига добралась до 24-го тура, программа которого продолжится 6 марта шестью поединками. Нельзя оставить без внимания битву «Баварии» и дортмундской «Боруссии».

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Мюнхенцы по-прежнему лидируют в чемпионате Германии, набрав за 23 матча 52 очка и, несомненно, являются главными претендентами на титул. Правда, ненужные осечки в последних турах позволили преследователям сократить отставание. Так, «РБ Лейпциг» сейчас находится всего в двух пунктах.



Впрочем, команда Ханси Флика оперативно ответила на ничью с «Арминией» (3:3) и поражение от «Айнтрахта» (1:2). В прошлом туре дома разгромила «Кёльн» (5:1). Для уверенной победы хватило 14 ударов по воротам. Универсальный Горецка трижды стал ассистентом, а Левандовски и Гнабри отметились дублями.



Порядок у баварцев и в еврокубках. Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского «Лацио» завершился со счётом 4:1. Преимущество перед ответным домашним матчем сумасшедшее, вопрос с четвертьфиналом фактически решён. При этом вторая встреча предстоит во второй половине марта, так что можно пока сконцентрироваться на Бундеслиге.

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Дортмундская «Боруссия» в Лиге чемпионов тоже успела добиться успеха. На выезде удалось переиграть крепкую «Севилью» (3:2), которая в чемпионате Испании сейчас смотрится крайне бодро. А потому кое-какое преимущество перед второй игрой у себя дома немецкая команда тоже получит.



Зато в родном чемпионате Германии у подопечных Эдина Терзича всё не так уж гладко. После 23-го тура они замыкают пятёрку лучших, набрав 39 очков. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет уже три пункта, а дистанция до «Баварии» – все 13. Настоящая пропасть при такой форме. Реальная цель: попасть в топ-4.



Выступают дортмундцы под руководством хорватского специалиста действительно с переменным успехом, особенно вдали от дома. За четыре последних выезда потерпели три поражения, пропустив при этом восемь мячей. Стоит также учесть, что у мюнхенцев восемь побед и ноль поражений в 11 домашних играх первенства.

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Трудно игнорировать и статистику личных встреч. Дело тут в том, что в последний раз «Боруссия» обыгрывала «Баварию» на «Альянц-Арене» в чемпионате Германии ещё в 2014 году, то есть практически семь лет назад. А пять последних таких поединков заканчивались разгромной победой мюнхенцев.



Конечно, дортмундцы непременно постараются дать бой. Всё же с результативностью у них порядок, за 23 тура наколотили 48 мячей, что является вторым показателем в первенстве. А подопечные Флика в нынешнем сезоне пропускают регулярно и не являются гарантом в обороне. Так что моменты у Холанда и компании непременно возникнут.



Только вот мюнхенцы, на наш взгляд, всё равно остаются фаворитами. Примечательно, что у «Боруссии» ещё на носу игра в Лиге чемпионов, не держать её в уме будет просто невозможно. А при таких раскладах П1 + обе забьют за коэффициент 2.32 выглядит заманчиво.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» Д 6 марта 2021 года

«Бавария», как ни крути, всё равно остаётся фаворитом предстоящего поединка. Дортмундцы выглядят нестабильно, да и на носу важная игра в Лиге чемпионов. Свой гол гости непременно затолкают, всё же пропускают мюнхенцы сейчас часто. Но на большее рассчитывать будет трудно. Мотивированная команда Флика — это машина. А «шмели» — хороший раздражитель.



Ставка: победа «Баварии» + обе забьют за 2.32.