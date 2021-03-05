«Барыс» — «Металлург». Прогноз на 3-й матч: в Казахстане наконец-то увидят классный хоккей

В Магнитогорске соперники обменялись победами. В Нур-Султане на трибуны впервые в сезоне пустят болельщиков.

6 марта состоится третий матч стартового раунда плей-офф КХЛ «Барыс» — «Металлург». Начало встречи — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.50, успех «Барыса» идёт за 2.64.

Коэффициенты букмекеров на 3-й матч плей-офф КХЛ «Барыс» — «Металлург» 6 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Барыс» — «Металлург» 6 марта будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.72, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.18. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.80. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ 3-го матча Кубка Гагарина «Барыс» Нур-Султан — «Металлург» Мг (06.03.2021)

Весна вступила в законные права, а это значит, что в КХЛ началось самое интересное. Регулярный чемпионат завершился тихо: последние недели для подавляющего количества команд превратились в формальность, все участники плей-офф определились досрочно. Остаётся надеяться, что в марте и апреле интриг окажется больше.

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На субботу, 6 марта, по традиции запланированы четыре матча. Раньше всех начнут в Казахстане. Уже в 14:00 мск на лёд «Барыс-Арены» в Нур-Султане выйдут «Барыс» и «Металлург». В Магнитогорске соперники обменялись победами, пришло время сменить обстановку.

Сразу отметим, что случится важное событие. Подопечные Юрия Михайлиса наконец-то сыграют при болельщиках. Прежде они были вынуждены принимать гостей при пустых трибунах. Разумеется, ограничения никуда не делись, но 30% от допустимой вместимости — это большое подспорье. Между прочим, около 3,6 тыс. человек!

Поддержка «Барысу» сейчас явно не помешает, ведь стартовые встречи получились крайне нервными. Было понятно, что 4:7 в первом поединке — скорее случайность. Там действительно многое совпало: быстрый гол, внушительное количество удалений, слабые действия стартовых вратарей с обеих сторон.

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Спустя сутки получилось совсем иначе. Закрытый хоккей, при котором соперники плясали от печки и старались свести количество ошибок к минимуму. В основное время забросили всего две шайбы на двоих, причём в неравных составах. По разу реализовали лишнего: гости в первом периоде, хозяева — во втором.

Клуб из Казахстана отличился в результате наигранной комбинации, а вот «лисы» наказали Ортио за грубую ошибку. Финский голкипер пытался выбросить шайбу из зоны, но вместо этого подарил её Сергею Мозякину. Опытный нападающий такие моменты решает — пас на Нестрашила, точный выстрел с кистей.

Третий период выдался осторожным. Цена ошибки была слишком велика, потому моментов практически не возникало. Тем удивительнее, что овертайм получился одним из самых коротких за всю историю Кубка Гагарина. Даррен Диц получил шайбу на синей линии и пробил Олкинуору. 2:1 ОТ, 1-1 в серии.

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Интрига закручивается. Хотя вряд ли кто-то ожидал, что «Барыс» станет лёгкой добычей. В четверг удавалось серьёзно помогать вратарю. Ортио пару раз подтащил, но ничего сверхъестественного от него не требовалось. Если так пойдёт и дальше, серия непременно затянется.

Букмекеры всё равно отдают преимущество «Металлургу», даже на чужом льду. Справедливости ради, совсем небольшое. Тут надо отметить несколько деталей. Обе очные встречи в Нур-Султане в нынешнем сезоне ушли в дополнительное время — 3:2 ОТ, 1:2 Б. А за шесть последних выездов в Казахстан ММг выиграл в основное время лишь однажды.

Словом, можно не мудрить и взять П1 с нулевой форой за 2.03. Логика простая: «Барыс» лишил оппонента преимущества своего льда и увидел, что внимательная игра в защите даёт результат. Эмоции позитивные, а тут ещё и долгожданное возвращение болельщиков, которые помогут в трудные моменты. На наш взгляд, шансы хозяев никак не меньше 50%. Альтернатива — 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.80.

«Барыс» — «Металлург»: прогноз и ставка на матч КХЛ 6 марта 2021 года

Команды обменялись победами в Магнитогорске. В первой игре «Барыс» слишком много ошибался в обороне, зато в четверг смог сыграть строго и дисциплинированно. На своём льду клуб из Казахстана по умолчанию хорош (одно поражение в основное время в шести последних очных встречах), а тут ещё и зрителей наконец-то допустят на трибуны. На наш взгляд, болельщики смогут придать хозяевам импульс.

Ставка: победа «Барыса» с нулевой форой за 2.03.