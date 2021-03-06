«Манчестер Сити» — «МЮ». Прогноз: Гвардиола слишком хорош для АПЛ. Дерби он тоже заберёт

7 марта состоится матч 27-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех гостей оценён экспертами в 7.00. А ставки на ничью принимаются за 4.55.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «МЮ» 7 марта 2021 года
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ман Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.82.
Анализ и прогноз матча 27-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» (07.03.2021)
Центральным матчем перенесённого 27-го тура английской Премьер-лиги однозначно станет манкунианское дерби. Это битва лидеров АПЛ! «Манчестер Сити», проводящий сумасшедший отрезок сезона, проэкзаменуют на своём поле «Манчестер Юнайтед».
Команда Гвардиола неприлично хороша во второй части сезона — «Сити» идёт на серии из 21-й победы, а не проигрывает «голубая луна» и вовсе 27 матчей. Казалось бы, хватит, но нет — останавливаться они не планируют, тем более в сверхпринципиальном матче с соседями.
У «Манчестер Юнайтед» же, наоборот, наблюдается спад — подопечные Уле Гуннара Сульшера уже три матча как не могут выиграть, в связи с чем фактически потеряли шансы на чемпионство. Отставание достигло 14 баллов, то есть даже в случае победы в дерби уровень интриги окажется примерно на том же уровне.
Строго говоря, борьба за титул оживится только в том случае, если «горожане» угодят в затяжной спад. Сейчас это кажется фантастикой. Пожалуй, «МЮ» нужно прежде всего смотреть назад: в спину уже подпирают «Лестер» и «Челси» (одно и четыре очка отставания соответственно).
Кажется, что проблемы «красных дьяволов» по большей части в усталости лидеров. В глазах Маркуса Рашфорда не видно былого запала, а Бруну Фернандеш, как оказалось, не может проводить весь сезон на сумасшедшем уровне. Команда медленно бежит в контратаки, а именно они были тем оружием, которое зачастую спасало Сульшера от увольнения.
«МЮ» не просто не может выиграть уже три матча подряд, не получается даже забить — игры с «Реал Сосьедадом», «Челси» и «Кристал Пэлас» завершились с одинаковым счётом 0:0. В это же время «Сити» показывает невероятную игру в защите — всего девять пропущенных мячей в 20 последних матчах. Забивают при этом подопечные Гвардиолы исправно — 54 мяча за этот же период.
Не в пользу «Юнайтед» и ситуация с травмированными. Если Пеп Гвардиола во время недавней пресс-конференции с гордостью сообщил, что лазарет команды пуст, то Сульшер не сможет рассчитывать в предстоящем матче сразу на несколько ключевых исполнителей — Давида де Хеа, Антони Марсьяля и Поля Погба. Также травмированы Фил Джонс, Хуан Мата и Донни ван де Бек.
В случае победы «Сити» над «МЮ» отрыв от «красных дьяволов» возрастёт до 17 очков. Учитывая, что до завершения чемпионата останется 10 туров, отыграть такой гандикап будет практически невозможно. Впрочем, и сейчас мало кто сомневается в итоговом чемпионстве «горожан». Тем не менее, Гвардиола сделает всё для итоговой победы в дерби. Возьмём победу хозяев с форой (-1) за 1.80.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 7 марта 2021 года
Вряд ли мы увидим сверхскоростной матч с большим количеством опасных моментов. Одна команда просто не сможет сыграть в такой футбол, а вторая не захочет. «Сити» выиграет тем же оружием, которым добывал и предыдущие 20 с лишним побед. Контроль мяча и нарастающее давление на ворота соперника. Защита «Юнайтед» не является оплотом надёжности, а значит моменты у хозяев будут.
Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1) за 1.80.
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