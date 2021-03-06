«Фиорентина» — «Парма». Прогноз: может, хотя бы аутсайдер заставит Кокорина шевелиться?

7 марта состоится матч 26-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Парма». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Фиорентины» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех «Пармы» оценён экспертами в 4.15. А ставки на ничью принимаются за 3.68.
Коэффициенты букмекеров на матч 26-го тура Серии А «Фиорентина» — «Парма» 7 марта 2021 года
Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Фиорентина» — «Парма» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53.
Анализ и прогноз матча 26-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Парма» (07.03.2021)
На дворе уже весна. В еврокубках набирает ход стадия плей-офф, а европейские чемпионаты приближаются к завершающей трети. Итальянская Серия А добралась до 26-го тура, программа которого продолжится 7 марта шестью поединками. Среди прочих сойдутся «Фиорентина» и «Парма».
Экс-нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин до сих пор не отметился результативными действиями, а его новая команда продолжает спускаться в турнирной таблице чемпионата Италии. В двух предыдущих турах «Фиорентина» потерпела два поражения.
Сперва уступила на выезде бойкому «Удинезе» (0:1), пропустив на 86-й минуте. Времени на спасение практически не осталось. А в прошлом туре принимала одного из лидеров первенства «Рому» и тоже не сумела удержать ничью (1:2). Второй гол римляне умудрились тогда забить ещё позже – уже на 88-й минуте.
Нестабильная форма фиолетовых не могла не сказаться на положении в турнирной таблице. После 25-го тура в активе ровно 25 очков и 14-е место. Отрыв от зоны вылета составляет всего пять пунктов. Претендентов на понижение тут хватает, но повод задуматься всё же есть.
Впрочем, ситуация у предстоящего соперника – «Пармы» – гораздо хуже. В прошлом туре она встречалась дома с миланским «Интером» и проиграла со счётом 1:2. Результативным получился второй тайм. В целом хозяева смотрелись не хуже, но моментов у миланцев всё же было побольше. Разница в исполнительском мастерстве проявилась.
Это поражение стало для «крестоносцев» десятым за 13 последних матчей в Серии А. В остальных трёх случаях удалось добыть три ничьи. Разумеется, с подобными показателями рассчитывать на многое не приходится. Команда идёт на предпоследнем месте, отстав от безопасной 17-й строчки на шесть пунктов.
При этом подопечные Роберто Д'Аверса имеют серьёзные проблемы как с обороной, так и с атакой. Забить получилось всего 20 раз за 25 туров, что является худшим показателем в Серии А. Пропущено было за то же время целых 49 голов. Больше мячей из сетки своих ворот достал только другой аутсайдер – «Кротоне».
Так что у Александра Кокорина и его новой команды есть отличная возможность начать исправляться. Ну уж очень сильно не везёт «Парме» в нынешнем сезоне. На наш взгляд, интересным вариантом для ставки выглядит «1Х + тотал меньше 3.5 мяча» за коэффициент 1.70.
Разжиться очками с аутсайдером чемпионата Италии «фиалкам» вполне по силам, но большого количества голов не ждём. С жёлто-синими всё понятно, они забивают только по праздникам. Но и сказать, что фиолетовые часто радуют забитыми мячами, тоже трудно.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Фиорентина» — «Парма» 7 марта 2021 года
«Фиорентина» и Александр Кокорин первоклассным футболом не радуют, но сейчас есть неплохая возможность укрепить свои позиции. В соперниках – аутсайдер чемпионата Италии. У «Пармы» огромные проблемы с результативностью, обороной и победами, многого от неё не ждём. За очки хозяева должны зацепиться.
Ставка: «Фиорентина» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.70.
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