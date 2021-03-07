«Ницца» — «Монако». Прогноз: лёгкая добыча для Александра Головина в Кубке Франции

8 марта состоится матч 1/16 финала Кубка Франции «Ницца» — «Монако». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу монегасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.94. Успех хозяев оценён экспертами в 3.65. А ставки на ничью принимаются за 3.65

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Франции «Ницца» — «Монако» 8 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч Кубка Франции «Ницца» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.29. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11.

Анализ и прогноз матча Кубка Франции «Ницца» — «Монако» (08.03.2021)

Одними из последних на стадии 1/16 финала Кубка Франции сойдутся «Ницца» и «Монако». Учитывая, что даже на столь далёкой стадии соревнований немало представителей низших лиг, матч команд, базирующихся на побережье Средиземного моря, смело можно считать центральным.

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В этом сезоне «Монако» и «Ницца» встречались уже дважды, при этом оба матча завершились победами монегасков. Больше того, счёта оказался одинаковым. Дважды по 2:1 — что дома, что на выезде. Судя по последним результатам команд, с трудом верится, что «Ницца» сможет всерьёз претендовать на реванш в предстоящем поединке.



Из последних десяти матчей «Ницца» сумела выиграть лишь в пяти, при этом домашние поражения от «Метца» (1:2) и «Сент Этьена» (0:1) говорят о многом. Команда не имеет больших проблем в чемпионате Франции: спокойно располагается в серединке турнирной таблице, опережая зону стыков на 10 очков. Борьба за выживание не грозит.

Впрочем, шансы на попадание в зону еврокубков тоже минимальны. Уже девять очков отставания при довольно блеклой игре — это много. На победу в Кубке рассчитывать также сложно, ведь до трофея ещё пять матчей, а все первоначальные фавориты по-прежнему продолжают борьбу в турнире.

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Одним из таких фаворитов и является «Монако» — команда проводит классный сезон и претендует на место в тройке по итогам Лиги 1, которого хватит для попадания в Лигу чемпионов. В последних 10 матчах у монегасков восемь побед и одна ничья и именно благодаря таким успешным результатам команда идёт так высоко в турнирной таблице.



Немалую роль в успехах «Монако» играет и Александр Головин, который был признан лучшим игроком коллектива по итогам февраля. Россиянин оправился от травм и готов помочь партнерам пробиться в 1/8 финала Кубка — в одном только прошлом месяце он забил три мяча и отдал столько же результативных передач.



Не менее впечатляющую форму демонстрирует «Монако» и в выездных поединках. Начиная с конца декабря команда выдала серию из семи гостевых побед, среди которых был успех и в матче с «Пари Сен-Жермен» (2:0) в конце февраля. В середине текущей недели серия, впрочем, прервалась — подопечные Нико Ковача неожиданно уступили «Страсбургу» (0:1).

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В то же время показатели «Ниццы» в домашних матчах просто чудовищны — в десяти последних встречах, проведённых на «Альянц Ривьере», набежало семь поражений и одна ничья. Обыграть удалось лишь «Ним» и «Анже». Как, зная об этой статистике, выходить заряженными на матч с одним из лидеров чемпионата — большой вопрос. Возьмём победу монегасков, коэффициент приближается к двойке.

Прогноз и ставки на матч Кубка Франции «Ницца» — «Монако» 8 марта 2021 года

«Монако» на ходу, поэтому «Ницца» не должна стать серьёзной проблемой для команды Нико Ковача. Кажется, что в матче будет немало забитых мячей и большинство из них влетит в ворота голкипера хозяев. Футбол, который демонстрирует в этом сезоне «Монако», вполне позволяет претендовать на успех в Кубке Франции.



Ставка: победа «Монако» за 1.94.