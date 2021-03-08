«Рубин» — «Зенит», «Интер» — «Аталанта» и другие матчи. Что смотреть 8 марта

Отличный подарок для девушек, которые интересуются спортом – его сегодня будет много!

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте нечего говорить – ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 8 марта.

На что ставить в футболе 8 марта

В главный женский день года два матча в РПЛ. В Туле «Арсенал» примет «Локомотив», а в Казани «Рубин» сыграет с «Зенитом», и это важнейшая игра для обеих команд.

«Рубин» — «Зенит». Прогноз: Семак и Дзюба рвутся к титулу. Слуцкий им не помешает В шести последних домашних матчах с «Зенитом» казанцам удалось взять очки лишь один раз.

В Италии следим за Алексеем Миранчуком – его «Аталанта» сегодня постарается пройти тяжелейшее испытание выездным матчем против лидера турнира – миланского «Интера». В Англии «Челси» сыграет с «Эвертоном», а «Вест Хэм» — с «Лидсом». В испанской Примере матч «Бетис» — «Алавес», а в Кубке Франции Александр Головин вместе с «Монако» попробуют преодолеть барьер 1/16 финала, на их пути «Ницца».

На что ставить в хоккее 8 марта

В плей-офф КХЛ подарок своим болельщицам в виде прохода во второй раунд может сделать СКА, у них в серии с минским «Динамо» 3-0. «Металлург», «Авангард» и московское «Динамо» ведут в сериях у, соответственно, «Барыса», «Автомобилиста» и «Северстали» 2-1. В этих парах сегодня также четвертые встречи. В ночь на вторник переключаемся на НХЛ, там 6 матчей.

«Динамо» Минск — СКА. Прогноз на 4-й матч серии: судьи снова устроят спектакль в Беларуси СКА забрал все три матча серии, но разговоры о судействе в этой паре стабильно затмевают хоккей.

На что ещё ставить 8 марта

На теннисном турнире в Дохе первый матч проведет Аслан Карацев, сомнений в его победе нет, ведь соперник – Мубарак Зайид – попал на эти соревнования только благодаря приглашению от организаторов.



Интересный матч в баскетбольной Единой лиге ВТБ: «Зенит» принимает «Химки». Также сегодня сыграют «Зелена Гура» и «Парма».



В женской волейбольной Суперлиге девушкам из краснодарского «Динамо» и «Протона» придется выходить на площадку в свой праздник. Но очки и борьбу за плей-офф никто не отменял.



Как никто не отменял и ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!