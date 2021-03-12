«Реал» — «Эльче». Прогноз на матч: Зидан, Бензема и Рамос продолжат погоню за «Атлетико»

13 марта состоится матч 27-го тура чемпионата Испании «Реал» Мадрид — «Эльче». Начало игры — в 18:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.20. Успех гостей оценён экспертами в 15.50 А ставки на ничью принимаются за 7.20.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Реал» — «Эльче» 13 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Реал» — «Эльче» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03 Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.16.

Анализ и прогноз матча 27-го тура испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Эльче» (13.03.2021)

Накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой» подопечные Зинедина Зидана проведут ещё один домашний поединок, но в Примере. Их соперником станет «Эльче» — 17-я команда чемпионата Испании.

«Зенит» — «Ахмат». Прогноз: Дзюба, Азмун и Семак не пустят ЦСКА на первое место в РПЛ Сине-бело-голубые набрали всего одно очко в двух турах, хотя создали достаточно остроты.

Дела у «Эльче» действительно плохи. Команда всего на два очка опережает стоящий навылет «Эйбар» и даже матч в запасе ничего весёлого не сулит. Дело в том, что соперником станет злая и теперь уже настроенная исключительно на чемпионат «Севилья».



Новичок элитного дивизиона не впечатляет по всем фронтам. Крайне мало забивает (23 гола в 25 матчах) и много пропускает (37 голов в 25 матчах). Как в таких условиях обыгрывать «Реал» — неизвестно. Тем более на выезде.



У мадридского клуба всё относительно неплохо. Команда Зизу ведёт отчаянную борьбу за чемпионство. Да, к лидирующему «Атлетико» всё никак не удаётся приблизиться. Однако ге навязать борьбу «Барселоне», имеющей на два очка больше, «Реал» не может из принципа. Даже если «матрасники» убегут вперёд, сражение между «Реалом» и «Барсой» за вторую строчку турнирной таблицы будет более чем огненным.

«Вердер» — «Бавария». Прогноз: Левандовски и Мюллер пощадят бременцев в Бундеслиге В пяти последних официальных матчах Роберт Левандовски забил восемь голов.

Важнейшим моментом для «сливочных» станет возвращение в строй Эдена Азара и Серхио Рамоса. Первый пропустил восемь последних матчей команды, второй не играл с начала февраля. Оба футболиста способны сыграть ключевую роль в любом поединке, а когда напротив соперник уровня «Эльче», их влияние на игру только увеличивается.



Ранее в игровые кондиции вернулся ещё один лидер команды Карим Бензема. Форвард уже успел провести один матч и даже стал его героем — гол француза на 88-й минуте игры с «Атлетико» принёс «сливочным» важнейшую ничью — 1:1 в дерби.



Именно травмы несколько тормозили «Реал» на протяжении всего чемпионата, а теперь лазарет практически пуст — с «Эльче» не сыграют наверняка лишь Мариано Диас и Дани Карвахаль. Лишь одна проблемы и у соперника, зато какая (по крайней мере, по версии российских болельщиков) — тренер «Эльче» Франсиско Эскриба не сможет рассчитывать на арендованного из «Зенита» Эмилиано Ригони.

«Динамо» — «Спартак». Прогноз: Промес поможет красно-белым отомстить за поражение в Кубке «Динамо» по делу выиграло в Кубке России, но возвращение Квинси Промеса способно изменить расклады.

Матч первого круга Примеры между «Реалом» и «Эльче» завершился сенсационной ничьёй — 1:1. Теперь же столичная команда явно приложит все усилия для того, чтобы отомстить выскочкам со дна турнирной таблицы. И даже приближающаяся игра с «Аталантой» в Лиге чемпионов не должна мешать «сливочным» — практически все игроки состава в распоряжении Зидана, а значит и экономить силы большой потребности нет.

.

Раз так, участи гостей не позавидуешь. Мадридцы отдохнули, разница в уровне исполнителей очевидна. Плюс своё поле. На наш взгляд, тут вполне может дойти до разгрома.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Реал» — «Эльче» 13 марта 2021 года

Нас ожидает достаточно весёлый матч, в котором «Реал» будет постоянно идти вперёд, а «Эльче» — отбиваться от атак соперника. Восстановившиеся от травм игроки королевского клуба приложат максимум усилий для того, чтобы проявить себя и постараться снова закрепиться в основном составе. Разгром «Эльче» более чем реален.



Ставка: победа «Реала» с форой (-2) за 2.10.