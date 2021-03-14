Первый раунд плей-офф КХЛ получился рекордно коротким. Дальше должно быть интереснее.

ЦСКА — фаворит, у «Салавата Юлаева» меньше всех шансов. Кто выиграет Кубок Гагарина-2021?

Четвертьфиналы конференций в плей-офф КХЛ обошлись без интриги. С точки зрения статистики, это был самый предсказуемый первый раунд за всю историю Кубка Гагарина. Лишь в одной серии состоялось больше пяти матчей — спасибо «Барысу», который утащил у «Металлурга» две победы. Зато аж три серии уместились в четыре встречи.

ЦСКА — фаворит, СКА входит в тройку основных претендентов

Впрочем, дальше должно быть веселее. Разница между лидерами и командами из нижней части посева в самом деле существенная, а вот внутри топ-4 конференций баланс сил определённо выровнялся. Второй раунд стартует 17 марта — у нас ещё есть пара дней, чтобы изучить котировки букмекеров в поисках хорошей ставки.

«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Прогноз на матч: атака снова подведёт Юргена Клоппа в АПЛ За семь последних игр в чемпионате Англии мерсисайдцы забили только четыре мяча.

Фаворитом считается ЦСКА, на который предлагается поставить с коэффициентом 3.30. В случае успеха ставка в 1000 рублей принесёт 3300 рублей. Красно-синие оказались лучшей командой регулярного чемпионата КХЛ, а в 1/8 финала не заметили сопротивления «Спартака». Подопечные Олега Знарка честно пытались делать всё возможное, однако разница в уровне исполнителей и глубине скамейки оказалась колоссальной.

«Армейцы» управились за четыре поединка, но есть цифры и поинтереснее. Во-первых, за всю серию аутсайдер забросил всего две шайбы. Во-вторых, обе пришли в большинстве. То есть в равных составах ЦСКА за четыре часа так и не пропустил. С такой надёжностью шансы на Кубок Гагарина в самом деле высокие.

Следом идёт «Ак Барс», что вполне логично. Казанцы стали лучшими в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, причём с большим отрывом. До последнего претендовали на Кубок Континента, однако в конце февраля заметно сбавили обороты. Зато первую стадию преодолели без каких-либо трудностей.

«Милан» — «Наполи». Прогноз: нет Ибрагимовича — нет голов. Гаттузо сдержит бывший клуб «Милан» одержал всего две победы в последних десяти очных встречах с «Наполи».

В четырёх матчах забодали «Торпедо». В первой игре дошли до овертайма и вполне могли уступить, зато дальше пошло гораздо увереннее. Три разгрома подряд, во всех случаях забрасывали по четыре шайбы. На успех подопечных Дмитрия Квартальнова дают 4.50. Правда, соперник в четвертьфинале у них крайне опасный. Но об этом позже.

Тройку основных претендентов замыкает СКА: ставки на санкт-петербуржцев принимаются за 6.50. Подопечные Валерия Брагина выглядят откровенно бледно. С самого старта сезона играют неровно, в первом раунде исправно страдали от скромного минского «Динамо», где есть хорошие легионеры и все остальные. О факторе судейства даже вспоминать не хочется.

Кроме того, в полуфинале конференции предстоит сойтись с московским «Динамо». Тут надо бы добавить, что сезонная серия прошла в одну калитку. Бело-голубые одержали четыре победы из четырёх возможных и лишь в одном случае пропустили больше одной шайбы. Пожалуй, шансы СКА кажутся завышенными.

«Авангард» и «Динамо» готовы спутать карты лучшим клубам регулярного чемпионата

За пределами топ-3 остался «Авангард». Омичи откровенно не впечатлили в первом раунде: в равных составах смотрелись совсем средненько, долго раскачивались, включались только на непродолжительные отрезки. Вот только большего «Автомобилист» не потребовал — даже при энергозатратном режиме управились в пяти матчах.

«ПСЖ» — «Нант». Прогноз: с «Барселоной» разобрались, пора навести порядок во Франции Парижане вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, но в Лиге 1 по-прежнему вторые.

Подопечных Боба Хартли выручило большинство. Реализация лишнего оказалась абсолютно сумасшедшей и помогла избежать дополнительных трудностей. Впрочем, «Металлург» сейчас явно сильнее екатеринбуржцев, а потому во втором раунде без качественной игры в равных составах делать нечего. Пока же на «ястребов» дают 8.00.

Пятёрку замыкает московское «Динамо», которое долго набирало ход, но вторую часть регулярного чемпионата провело замечательно. Старт плей-офф сложился тяжело: симпатичная «Северсталь» вдоволь попила кровушки, зацепила одну победу и вполне могла рассчитывать ещё на одну-две.

В то же время видно, что москвичи находились под нагрузками. В остальном расклады примерно те же: лучшее звено в КХЛ, мощное большинство. Вопросы вызывают вратари: основным стал 40-летний Александр Ерёменко, которому, конечно, тяжело выходить на лёд через день при высокой интенсивности и держать планку. Иван Бочаров в «регулярке» достаточно ошибался, Эмиль Гарипов проиграл конкуренцию.

В общем, если на последнем рубеже всё будет на уровне, то СКА не позавидуешь. Остальное у бело-голубых есть. Яшкин по-прежнему лучший в лиге на «пятачке» и готов продолжать бить рекорды результативности, а Вадим Шипачёв всё увидит и отдаст. Коэффициент на победу динамовцев впечатляет — 10.0.

Почему букмекеры совсем не верят в «Салават Юлаев»?

Приступаем к тройке аутсайдеров. Её открывает «Металлург» (14.0). Магнитогорцы потратили дополнительные силы в серии с «Барысом», но всё же не довели дело до седьмого матча. Впереди битва с «Авангардом». В сезонной серии омичи выиграли три поединка из четырёх, но три из них состоялись до первой половины октября.

Ниже оцениваются шансы «Локомотива» (15.0). Тут всё просто: команда у Андрея Скабелки классная, состав ровный, вратарь Эдди Паскуале — как минимум один из лучших в КХЛ. Проблемы ровно две. Первая — большинство. Наладить его не удавалось с первых дней регулярного чемпионата. А в плей-офф спецбригады часто выходят на первый план.

И вторая — соперник по полуфиналу конференции. Предстоит сразиться с ЦСКА, который, конечно, стал слабее по уровню исполнителей по сравнению с прошлым годом, но всё равно слишком хорош. В одном-двух матчах «железнодорожники» способны обыграть кого угодно, а вот в серии из семи поединков забодать такого оппонента будет крайне тяжело.

Самое удивительное, что список замыкает «Салават Юлаев». На успех уфимцев предлагают коэффициент 22.0, то есть с 1000 рублей можно выиграть 22 тыс. рублей! Подопечные Томи Лямся на удивление легко укатали в 1/8 финала колючий «Трактор» Анвара Гатиятулина, потерпев всего одно поражение.

Не стеснялись отдавать шайбу и действовать вторым номером, показали тактическую гибкость. Юха Метсола в нужный момент показал класс и тащил. Да, впереди «зелёное дерби» против «Ак Барса». Да только в нынешнем сезоне у команд равенство в очных встречах — по две победы в основное время в обе стороны.

Шансы казанцев, пожалуй, в самом деле чуть выше, но считать «СЮ» явным аутсайдером слишком странно. Этой команде всегда важно было поймать волну. Если получится — может произойти всё что угодно. Хоть финал конференции, хоть большой финал.