«Баффало» — «Вашингтон». Прогноз: Александр Овечкин догонит великого Фила Эспозито

Ови забил «Филадельфии», вплотную подобравшись к шестому месту в списке снайперов за всю историю НХЛ.

16 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно с коэффициентом 1.76, успех «Баффало» идёт за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Баффало» — «Вашингтон» 16 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Баффало» — «Вашингтон» 16 марта будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.34. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.85. Гол на первой минуте идёт за 10.50.

«Баффало Сэйбрз» — «Вашингтон Кэпиталз»: прогноз и анализ матча НХЛ (16.03.2021)

На дворе весна, для любителей хоккея настало замечательное время. В КХЛ скоро стартует второй раунд Кубка Гагарина, а регулярный чемпионат НХЛ в самом разгаре. Команды успели провести по 25-28 матчей, турнирная таблица устаканилась, амбиции клубов примерно понятны.

«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Прогноз на матч: атака снова подведёт Юргена Клоппа в АПЛ За семь последних игр в чемпионате Англии мерсисайдцы забили только четыре мяча.

На вторник, 16 марта, запланированы сразу девять поединков. Пять из них стартуют в 2:00 мск. Российским любителям хоккея будет на что посмотреть. «Вашингтон Кэпиталз» наведается в гости к «Баффало Сэйбрз», пока на льду «Кибэнк-центра» в нынешнем сезоне дела у команды Александра Овечкина складываются хорошо.

Собственно, «клинки» изначально казались одним из двух аутсайдеров Восточного дивизиона. Так и получается, даже «Нью-Джерси Дэвилз» чувствует себя комфортнее. А вот подопечные Ральфа Крюгера находятся на самом дне турнирной таблицы, набрав всего 16 очков в 26 встречах.

Показатель кошмарный. Отставание от зоны плей-офф достигло 16 баллов. В общем, всё идёт к завершению сезона в первой половине мая. Вдобавок Джек Айкел получил травму и выбыл на продолжительный срок. Главный тренер накануне сообщил, что в ближайшем будущем форвард точно не сыграет.

ЦСКА — фаворит, у «Салавата Юлаева» меньше всех шансов. Кто выиграет Кубок Гагарина-2021? Первый раунд плей-офф КХЛ получился рекордно коротким. Дальше должно быть интереснее.

Говорить о результатах «Баффало» всерьёз даже как-то неловко. Десять поражений подряд! Восемь из них — в основное время. На указанном отрезке во всех случаях пропускали как минимум три шайбы. А иногда в сетку ворот влетало и пять штук. Но это ещё не самое страшное.

Прежде «Сэйбрз» были пусть нестабильной и слабой, но всё же весёлой командой. А вот теперь результативность просто ужасная. Всего 58 шайб — худший показатель во всей НХЛ. Даже «Детройт», «Оттава», «Нью-Джерси» и «Оттава» забивают чаще. И без Айкела выправить статистику будет почти нереально.

«Вашингтон», напротив, выглядит грозно. Восемь побед в девяти последних играх, шесть из которых — в основное время. Результативность отличная, нижние звенья исправно помогают лидерам. Вышли на чистое второе место в турнирной таблице дивизиона, причём до «Айлендерс» рукой подать.

Александр Овечкин накануне забил «Филадельфии», до Фила Эспозито в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ осталась одна шайба. Пожалуй, «клинки» — одна из лучших команд во всей лиге для того, чтобы поправить статистику. В пяти очных встречах нынешнего сезона «столичные» набрали девять очков из десяти возможных.

Потому предпосылок для сенсации тут не видно. Ждём спокойную и уверенную победу гостей, которые забьют свои три-четыре шайбы. Вполне вероятно, что как минимум одна из них окажется на счету Александра Овечкина. Удаляются хозяева достаточно, возможности приложиться в большинстве появятся.

Мы бы выбирали между П2 за 1.76 и П2 + обе забьют за 1.95. Всё же защита у «Кэпс» не самая мощная, а вратари нестабильны. Так что шайбу-другую хозяева наверняка осилят.

«Баффало» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 16 марта 2021 года

«Вашингтон» к середине марта набрал страшный ход — восемь побед в девяти матчах, чистое второе место в дивизионе, мощная результативность. «Баффало» лишился Айкела из-за травмы и продолжает падение. Десять поражений подряд, восемь из них — в основное время. Ждём спокойного успеха гостей.

Ставка: победа «Вашингтона» + обе забьют за 1.95.