Смогут ли Алексей Миранчук и его партнеры совершить камбэк и выбить «Реал» из борьбы?

«Ман Сити» — «Боруссия» М, «Реал» — «Аталанта» и другие матчи. Что смотреть 16 марта

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте нечего и говорить – ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 16 марта.

На что ставить в футболе 16 марта

Сегодня узнаем ещё двух четвертьфиналистов Лиги чемпионов. Наверняка одним из них станет «Манчестер Сити», имеющий солидный гандикап в виде выездной победы над «Боруссией» из Мëнхенгладбаха. Для россиян интерес в том, что судить будет Сергей Карасев.



Есть успех на выезде в активе и у «Реала», но нет сомнений – «Аталанта» поборется, и шансы совершить камбэк у неё явно выше, чем у немецкого клуба.

«Манчестер Сити» — «Боруссия» М. Прогноз: Карасёв покажет себя, Гвардиола пройдёт дальше За семь последних игр во всех турнирах «Боруссия» М забила только четыре мяча.

На что ставить в хоккее 16 марта

Второй раунд плей-офф КХЛ стартует завтра, ну а пока можно переключиться на ВХЛ или ночью смотреть НХЛ – тут 7 матчей. Интересно будет посмотреть за встречей «Вашингтон» — «Айлендерс»: Овечкин и компания против российской бригады вратарей «островитян».

На что ещё ставить 16 марта

На теннисном турнире в Дубае Аслан Карацев сыграет с британцем Даниэлем Эвансом, а Андрею Рублеву в соперники достался Эмил Руусувуори из Финляндии. Сложнее всех будет Карену Хачанову, его оппонент – австралийский теннисист Алексей Попырин.

В баскетбольной Евролиге один матч: «Маккаби» сыграет с «Анадолу Эфесом». В Единой лиге ВТБ интернациональное противостояние «Зелëна Гура» — «Калев».

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!