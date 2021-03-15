«Манчестер Сити» — «Боруссия» М. Прогноз: Карасёв покажет себя, Гвардиола пройдёт дальше

16 марта 2021 года состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Мёнхенгладбах. Начало встречи — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Успех немецкого клуба оценён экспертами в 13.75. А ставки на ничью принимаются за 6.55.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ман Сити» — «Боруссия» М 16 марта 2021
Букмекеры уверены, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Мёнхенгладбах получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95.
Анализ и прогноз ответного матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» М (16.03.2021)
Дни в календаре сменяются один за другим, уже миновала вторая неделя весны. В еврокубках набрала ход стадия плей-офф, в Лиге чемпионов, например, даже определились некоторые четвертьфиналисты. Имена остальных счастливчиков станут известны в ближайшее время.
Во вторник, 16 марта, на нейтральном стадионе «Пушкаш Арена» в Венгрии вновь сойдутся английский «Манчестер Сити» и немецкая «Боруссия» Мёнхенгладбах. Отдельно стоит отметить, что поединок рассудит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. За VAR будет отвечать Виталий Мешков.
Первую игру, где немцы считались номинальными хозяевами, англичане выиграли со счётом 2:0. Моментов у команд на двоих было не так много, но реализация подопечных Пепа Гвардиолы не подвела. Тут стоит отметить, что победа смотрелась как-то буднично, далась без особых усилий.
И есть стойкое ощущение, что на этот раз будет точно так же. Дело тут в диаметрально противоположных формах клубов. Мёнхенгладбахская «Боруссия» сейчас имеет серьёзные проблемы с результатами. Предыдущая победа случилась ещё в начале февраля, тогда в Кубке Германии обыграли «Штутгарт».
С тех пор мёнхенгладбахцы провели восемь поединков во всех турнирах, в которых потерпели семь поражений и скатали лишь одну ничью. В турнирной таблице Бундеслиги сползли на десятое место, теперь дистанция до топ-5 девять пунктов. Также вылетели из Кубка Германии в четвертьфинале. Официальное заявление о грядущем уходе главного тренера в Дортмунд даёт о себе знать.
Противопоставить что-то грозному «Манчестеру» будет крайне непросто. «Горожане» проиграли всего лишь один раз за три с половиной месяца, совсем недавно уступив в дерби «МЮ». Однако это не выбило их из колеи, далее последовали разгромные победы в АПЛ над «Саутгемптоном» (5:2) и «Фулхэмом» (3:0).
В таблице чемпионата Англии Пеп Гвардиола по-прежнему лидирует, но теперь отрыв от ближайшего преследователя составляет целых 14 пунктов. Дистанция колоссальная, хоть и было сыграно на одну игру больше. Плюс голубые добрались до финала Кубка английской лиги и до четвертьфинала Кубка Англии.
При этом «Манчестер Сити» не испытывает никаких проблем ни с атакой, ни с обороной. За семь последних игр во всех турнирах отличились 17 раз, а пропущено было всего лишь шесть голов. Так что, на наш взгляд, стоит рискнуть и проверить П1 с форой (-1.5) за коэффициент 1.75.
Помимо плохой формы, у «Боруссии» М ещё и трудности с результативностью. Вряд ли кого-то можно удивить четырьмя голами в семи последних матчах во всех турнирах. При таких показателях рассчитывать на чудо в игре с грозными «горожанами» не стоит. Всё же англичане сейчас действительно хороши.
Также мы бы не стали ожидать много карточек в матче. Сергей Карасёв уже судил в нынешнем сезоне один матч Лиги чемпионов, тогда он показал всего два «горчичника». К тому же в первом поединке «Манчестер Сити» и «Боруссия» М на двоих не получили ни одного предупреждения, предпосылок к грубому футболу нет и сейчас.
Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Ман Сити» — «Боруссия» М 16 марта 2021 года
Первый поединок завершился уверенной победой «Манчестер Сити» со счётом 2:0. На наш взгляд, на это раз у английской команды тоже не возникнет серьёзных проблем. Форма «Боруссии» из Мёнхенгладбаха оставляет желать лучшего, объявление об уходе тренера в Дортмунд грядущим летом запустило провальный отрезок. С такими показателями делать в Лиге чемпионов нечего.
Ставка: «Манчестер Сити» победит с форой (-1.5) за 1.75.
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