Карен Хачанов — Алексей Попырин. Прогноз: третью ракетку России ждут приключения в Дубае

16 марта Карен Хачанов и Алексей Попырин сыграют в матче второго круга соревнований в Дубае (ОАЭ). Начало — не ранее 9:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Хачанова. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.49. Коэффициент на победу австралийского теннисиста составляет 2.63.
Коэффициенты букмекеров на матч 2-го круга турнира в Дубае Хачанов — Попырин 16 марта 2021 года
Аналитики считают, что матч Карен Хачанов — Алексей Попырин получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.83, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 1.95. На третий сет предлагают поставить за 2.25.
Анализ матча турнира в Дубае Карен Хачанов — Алексей Попырин (16.03.2021)
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После не самого успешного выступления в Марселе Карен Хачанов отправился в Дубай, где стартовал турнир категории АТР-500. Во Франции третья ракетка мира провел два матча: испытал трудности с американцем Маккензи Макдональдом (7:6, 6:4) и проиграл Мэттью Эбдену в трёх партиях (6:4, 4:6, 2:6).
Первый круг в Дубае россиянин пропускал как восьмой номер посева, однако уже во втором раунде сыграет с представителем Австралии Алексеем Попыриным. Это достойный соперник, которого точно не получится взять одной левой.
Теннисисты ещё ни разу не играли друг с другом в официальных соревнованиях, однако должны быть знакомы — о корнях Попырина известно давно, а русскоговорящих игроков в мужском туре сейчас не так много. Интересное противостояние, учитывая прогресс, который демонстрирует Алексей в последнее время.
Попырин идёт на серии из шести побед. Он выиграл турнир в Сингапуре и разобрался с Денисом Новаком из Австрии в матче первого круга соревнований в Дубае. На недавнем Australian Open Алексей, хоть и не сумел зайти дальше второго круга, на старте мэйджора успел неожиданно обыграть игрока топ-20 — Давида Гоффена.
У Хачанова в 2021 году результаты неоднозначные. Уроженец Москвы, как кажется, сумел снова найти свою игру (агрессивный и напористый теннис), однако дивидендов это принесло немного — третий круг Открытого чемпионата Австралии, четвертьфинал Роттердама и второй круг Марселя. При этом Карен успел обыграть Стэна Вавринку и дать трёхсетовый бой Стефаносу Циципасу
Российский теннисист славится мощной подачей и активной игрой, однако Попырина этим, кажется, не испугать. На пути к трофею в Сингапуре он поочерёдно обыграл Мэттью Эбдена, Марина Чилича и Александра Бублика — каждый из них проповедует тот же стиль тенниса, что и Хачанов. Кажется, что и с давлением Карена ему справиться более чем по силам.
Да и сам Попырин не из скромных парней, которые лишь перебивают мяч через сетку — бить он умеет и делает это очень сильно. Лишним подтверждением тому являются десять эйсов, которые он успел оформить за два сета с Новаком в первом раунде соревнований. Очевидно, что и корт, и мячи местного турнира подошли Алексею.
Кажется, нас ожидают два, а то и три упорных сета, и каждый из них имеет все шансы завершиться лишь на тай-брейке. У Карена хорошие шансы на победу за счёт класса, однако и молодость, мощь и задор Алексея сбрасывать не нужно. Легко в предстоящей встрече не будет никому. Ставка на общий верх по количеству геймов напрашивается.
Ставки на матч Карен Хачанов — Алексей Попырин в Дубае 16 марта 2021 года
Победная серия Попырина должна придать сил и уверенности перед встречей с 22-й ракеткой мира. Подача и активная игра на задней линии позволят как минимум не проиграть быстро и крупно. Как максимум — Алексей доберётся, по крайней мере, до одного тай-брейка, где сможет зацепиться за победу. А где победа в одном сете, там не за горами и успех во всём матче.
Прогноз: тотал больше 22.5 гейма за 1.83.
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