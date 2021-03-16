«Ак Барс» — «Салават Юлаев». Прогноз: настоящая жара в «зелёном дерби» начнётся позже

17 марта состоится первый матч второго раунда плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.92, а успех уфимского клуба оценён в 3.95.

Коэффициенты букмекеров на 1-й матч плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» 17 марта 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.93, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.05. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.15. Гол в первые десять минут идет за 1.92.

Прогноз и анализ 1-го матча Кубка Гагарина «Ак Барс» Казань — «Салават Юлаев» Уфа (17.03.2021)

Четвертьфиналы конференций в плей-офф КХЛ обошлись без интриги. Статистика уверяет, что это был самый предсказуемый первый раунд за всю историю Кубка Гагарина. Лишь в одной серии состоялось больше пяти матчей — спасибо «Барысу», который утащил у «Металлурга» две победы. Зато аж три серии уместились в четыре встречи.

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Второй раунд Кубка Гагарина стартует в среду, 17 марта, двумя поединками. Лучший клуб Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата казанский «Ак Барс» на льду «Татнефть-Арены» будет принимать уфимский «Салават Юлаев», начало первой игры серии запланировано на 19:30 мск. «Зелёное дерби» переместилось в плей-офф, да будет шоу!



Что касается казанцев, то первый раунд плей-офф ничем удивить не смог. Нижегородское «Торпедо» по большому счету не сумело оказать должного сопротивления, фаворит сыграл примерно в тот же хоккей, что и во время «регулярки». Более того, «барсам» хватило лишь четырёх встреч для прохода дальше.



По ходу серии с нижегородцами какие-либо сомнения могли возникнуть разве что после стартовой встречи и момента, когда противостояние перешло в Нижний Новгород. В первом случае подопечные Дмитрия Квартальнова выиграли лишь в овертайме (2:1). Но затем они выбили три победы – два раза по 4:1 и ещё раз со счётом 4:0.

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Уфимцам же выпало в первом раунде Кубка Гагарина сражаться с челябинским «Трактором», который задорно прошел финишный отрезок регулярного чемпионата. Серия действительно получилась напряжённой и сложной для Уфы, но командные действия и местами удача сделали своё дело. Команда абсолютно по делу прошла дальше.



В первой встрече серии «СЮ» на своём льду уступил челябинцам со счётом 1:3. Во второй домашней игре было не проще, но удалось вырвать победу в овертайме (3:2 ОТ). В Челябинске «медведи» потерялись – «Салават» дважды выиграл всухую (4:0 и 3:0). Ну а исход пятого поединка решил буллит, назначенный за 20 секунд до конца (3:2).



Статус принципиальнейшего дерби обещает много борьбы и эмоций. Однако если взглянуть статистику личных встреч, то можно будет увидеть чёткую зависимость каждого клуба от своего льда. За два последних года в регулярном чемпионате КХЛ соперники успели встретиться 11 раз: пять в Казани и шесть – в Уфе.

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У «Ак Барса», к примеру, пять домашних побед из пяти и ещё одна на выезде. А «Салават Юлаев» на свой счёт тоже записал пять домашних побед, но и одно поражение. «Юлаевцы» здорово себя показали в гостях у «Трактора», да и во время «регулярки» последние выезды проводили здорово. Но в Казани рассчитывать на многое будет трудно.



На наш взгляд, стоит проверить комбинированную ставку «1Х + тотал меньше 5.5 шайбы» за коэффициент 1.97. Дотянуть до овертайма хозяева способны, но много голов не ждём. Во-первых, статистика личных встреч против, а, во-вторых, обоим соперникам не стоит забывать о защите, а то можно получить полную авоську. Атака и у тех, и у других на уровне. Скорее всего, старт серии получится сдержанным, а вот дальше пойдёт настоящая жара.

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка на 1-й матч плей-офф КХЛ 17 марта 2021 года

«Зелёное дерби» переместилось в плей-офф, яркий хоккей и буря эмоций практически обеспечены. Однако в статистике личных встреч ясно видно, что клубы сильно зависят от своего льда. На этот раз мы тоже отдаём предпочтение казанцам, но ждём близкой и напряжённой встречи. Напрашивается 1Х через общий низ.



Ставка: «Ак Барс» не проиграет + тотал меньше 5.5 шайбы за 1.97.