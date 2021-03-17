«Спартак» — «Урал». Прогноз на матч РПЛ: Промес уйдёт в тень, Погребняк поможет «Зениту»

18 марта состоится матч 23-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество хозяевам. Поставить на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех «Урала» оценён букмекерами в 6.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч 23-го тура РПЛ «Спартак» Москва — «Урал» 18 марта 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата России «Спартак» — «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.95, на тотал меньше 2.5 гола дают 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз матча 23-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал» (18.03.2021)

Российский футбол набирает обороты. С Кубком России разобрались: стадия 1/8 финала закончена, до четвертьфиналов времени ещё достаточно. Теперь ничто не станет отвлекать от родной Российской Премьер-Лиги, а там дело уже дошло до финальной трети дистанции. Впереди 23-й тур.

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Программа продолжится в четверг, 18 марта, тремя поединками. Два из них стартуют в 19:00 мск. В Москве «Спартак» на стадионе «Открытие Арена» сразится с «Уралом». Соперники находятся в разных частях турнирной таблицы и сильно отличаются по уровню амбиций, так что имя фаворита вопросов не вызывает.



Красно-белые начали вторую часть сезона неудачно: по делу вылетели из Кубка России от рук «Динамо» (0:2), уступили в меньшинстве «Рубину» в чемпионате России (0:2). Зато дальше дело пошло на лад. Две победы над сильными соперниками при зрелищном и результативном футболе.



6:1 с «Краснодаром» запомнятся надолго. Да, итоговая разница не отражает происходившего на поле. При доле везения «быки» вполне могли зацепиться за ничью. Но это уже детали, которые быстро выветрятся из памяти. Неделю спустя подопечные Доменико Тедеско подтвердили, что тот успех оказался не случаен.

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Вернули должок «Динамо» — 2:1 на выезде. Абсолютно заслуженно. Смотрелись интереснее и напористее, бело-голубые очень долго не могли пробить в створ. Игра выдалась боевой и задорной: темп высокий, пауз минимум, много прессинга и ярких моментов. Александр Соболев добавил к голу результативную передачу.



Справедливости ради, красно-белые всё равно едва не упустили победу. В концовке динамовцы создали два отличных момента, однако оба раза выручил Александр Максименко. Теперь «Спартак» занимает чистое второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на четыре очка.



Казалось бы, есть все шансы побороться за титул, ведь ближайший оппонент не блещет. «Урал» проводит нынешний сезон средненько. Планку держит, исправно набирает очки с аутсайдерами, но выше головы не прыгает. Располагается на 12-й позиции, чувствует себя довольно уверенно. Отрыв от зоны стыков заметный — восемь очков.

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И вроде бы на своём поле красно-белые должны обыгрывать такого соперника без каких-либо хлопот. Благо что кадровые потери ограничиваются одним Мозесом. Ларссон избежал серьёзного повреждения и готов выйти на поле, Жиго отбыл дисквалификацию. Пространства для манёвра у тренерского штаба достаточно.



Напрягают два момента. Первый — «Урал» крайне редко проигрывает. Достаточно сказать, что в 11 предыдущих турах РПЛ уступил лишь однажды, да и то в гостях «Зениту». И больше двух мячей подопечные Юрия Матвеева пропустили только один раз. Именно в Санкт-Петербурге, когда получили 1:5.



И второй. Все уже привыкли, что для «шмелей» встречи с красно-белыми — самые важные в сезоне. Вне зависимости от обстоятельств и места в таблице. Они могут показывать бледный футбол и выдавать неудачные серии, но против «Спартака» непременно выйдут грызть газон. Что видно и по результатам.

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В восьми предыдущих очных встречах москвичи оказались сильнее лишь однажды, да и там забили победный мяч в концовке. Больше того — только в одном из 13 последних случаев красно-белые выигрывали с разницей более чем в один гол. На таком фоне Ф2 (+1) за 1.94 выглядит замечательно.



В принципе, можно даже рассмотреть Х2 за 2.56, хотя тут риск, ясное дело, выше. Альтернатива — гол гостей, на него дают коэффициент 1.72. «Спартак» много пропускает, а «Урал» забивал в шести предыдущих поединках РПЛ из семи.

Прогноз и ставки на матч 23-го тура РПЛ «Спартак» — «Урал» 18 марта 2021 года

В последние годы «Урал» — один из самых неудобных соперников для «Спартака». Всего одна победа в восьми предыдущих матчах, да и та благодаря голу в концовке. «Шмели» могут выдавать неудачные отрезки, но на красно-белых настраиваются по-особенному. Похоже, москвичей вновь ждёт большое испытание.



Ставка: победа «Урала» с форой (+1) за 1.88.