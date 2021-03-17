«Уфа» — «Локомотив». Прогноз: Николич со Смоловым не отпустят «Зенит», «Спартак» и ЦСКА

«Локо» в 2021 году лучше всех в РПЛ. За три тура восемь забитых и лишь один пропущенный мяч.

18 марта 2021 года состоится матч 23-го тура чемпионата России «Уфа» — «Локомотив». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех уфимцев оценён экспертами в 4.80. А ставки на ничью принимаются за 3.34.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Уфа» — «Локомотив» 18 марта 2021 года

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Уфа» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.53. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.72. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30.

Анализ и прогноз матча 23-го тура чемпионата России «Уфа» — «Локомотив» Москва (18.03.2021)

Дни в календаре сменяются один за другим, уже миновала вторая неделя весны. Родная Российская Премьер-Лига триумфально вернулась после зимней спячки, до конца сезона осталось меньше трети дистанции. Сейчас участники встречают 23-й тур, а затем первенство возьмёт международную паузу.

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Программа 23-го тура чемпионата России продолжится в четверг, 18 марта, сразу тремя поединками. В самом раннем из них на стадионе «Нефтяник» местная «Уфа» будет принимать «Локомотив», начало – в 17:00 мск. Букмекеры дают довольно высокий коэффициент на победу гостей, хотя особых поводов сомневаться в москвичах не видно.



Столичный клуб после зимнего перерыва выдаёт наилучшие результаты среди всех участников РПЛ. Во-первых, стоит отметить прекрасную физическую форму. За четыре поединка, которые были сыграны в 2021 году, одержаны четыре победы, хотя некоторые соперники тут не из робкого десятка.

Сперва «железнодорожники» без проблем прошли «Тамбов» (3:0) в 1/8 финала Кубка России, затем ловко воспользовались моментами в дерби с ЦСКА (2:0). В следующих двух турах чемпионата России были оставлены не у дел тульский «Арсенал» (3:0) и «Сочи» (3:1). А ведь последнему даже сулят место в еврокубках.

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Второй момент – прекрасная результативность. Оказывается, фраза «большое количество голов» в контексте главного тренера Марко Николича может быть не шуткой. Всё же 11 забитых мячей в четырёх играх для российского первенства и Кубка страны – это действительно отличный показатель.



При этом, как видно, красно-зелёные могут похвастаться и качественной обороной. В 2021 году пришлось достать мяч из сетки своих ворот лишь однажды, тут постарались сочинцы. Но в остальных трёх случаях голкипер сборной России Маринато Гильерме был надёжен, совершил несколько важных спасений. Отдельно отметим опытнейшего Ведрана Чорлуку.



Уверенная серия, разумеется, не могла не сказаться на положении в турнирной таблице РПЛ. После 22-го тура «Локо» замыкает четвёрку лидеров, имея в активе 37 очков. Дистанция до лидирующего «Зенита» не такая большая, восемь пунктов, а до второй строчки – лишь четыре. С такой формой можно легко навязать борьбу за зону Лиги чемпионов.

«Ак Барс» — «Салават Юлаев». Прогноз: настоящая жара в «зелёном дерби» начнётся позже В «зелёном дерби», как правило, побеждают хозяева льда. Похоже, тренд сохранится и в Кубке Гагарина.

«Уфа» же продолжает тонуть, вдохнуть в неё жизнь не сумел даже опытный Рашид Рахимов. За 22 игры набрано только 14 очков, что соответствует предпоследнему месту. Отставание от идущего 14-м «Арсенала» составляет три пункта. Хуже выступает лишь бедный «Тамбов», у него 13 очков.



И это на фоне откровенно слабых результатов. За пять предыдущих туров уфимцы умудрились заработать всего один балл, скатав нулевую ничью с нестабильным «Уралом». В остальных четырёх случаях у них четыре поражения, семь пропущенных мячей и ни одного забитого. Угроза вылета в ФНЛ всё серьёзнее.



Очки «Уфе» нужны как воздух, но сдержать разогнавшийся «Локомотив» будет крайне трудно. Соль тут ещё в том, что башкирский клуб хуже остальных играет на своём поле, меньше него забили лишь «Ротор» и «Тамбов», так что преимущество призрачное. Мы бы рискнули и проверили П2 всухую за азартные 2.79.

Прогноз и ставки на матч 23-го тура РПЛ «Уфа» — «Локомотив» 18 марта 2021 года

Столичный «Локомотив» бешено ворвался в заключительную треть чемпионата России после зимнего перерыва. Результативность на уровне, Фёдор Смолов показывает лучший футбол за последние два года, а в обороне порядок. Утопающей «Уфе» сейчас явно не по зубам такие «железнодорожники».



Ставка: победа «Локомотива» всухую за 2.79.