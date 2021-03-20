А в Кубке Гагарина «Авангард» и СКА попробуют преобразиться после блеклого старта.

«Сельта» — «Реал», «Эвертон» — «Ман Сити» и другие матчи. Что смотреть 20 марта

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте нечего и говорить – ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 20 марта.

На что ставить в футболе 20 марта

Открывается завершающий перед окном для матчей сборных уик-энд. В Англии одна встреча – «Брайтон» сыграет с «Ньюкаслом». Зато нас ждут матчи Кубка Англии. «Эвертон» сыграет с «Манчестер Сити», а «Борнмут» — с «Саутгемптоном».

В Германии 5 игр. «Бавария» примет «Штутгарт», дортмундская «Боруссия» будет гостить в Кельне, а мëнхенгладбахская едет к терпящему бедствие «Шальке».

В Испании «Реал», продолжающий погоню за «Атлетико», сыграет на выезде с «Сельтой». Играет сегодня и «Севилья», команда Хулена Лопетеги поборется с «Вальядолидом». Два матча в Италии, но без участия грандов. Во Франции можно обратить внимание на поединок «Ниццы» и «Марселя».

Очередной тур ФНЛ, выделяем в нём встречу «Нижнего Новгорода» и «Торпедо».

«Эвертон» — «Манчестер Сити». Прогноз: хитрый Гвардиола выбьет Анчелотти из Кубка Англии Шесть последних очных встреч завершались победами «горожан». Общий счёт – 16:5.

На что ставить в хоккее 20 марта

Продолжается второй раунд Кубка Гагарина. «Авангард» и СКА проиграли первые матчи «Металлургу» и «Динамо», теперь эти команды постараются реабилитироваться. В ночь на воскресенье 11 матчей в НХЛ.

На что ещё ставить 20 марта

В баскетбольной Единой лиге ВТБ «Зенит» дома сыграет с «Енисеем». 5 матчей в НБА.

Следим за плей-офф в чемпионате России по волейболу. У мужчин стартуют серии до 2 побед. «Локомотив» сыграет с «Уралом», «Факел» — с АСК, а «Зенит» — с «Самотлором». У девушек узнаем четырёх участников «Финала шести», здесь не серии, а просто двухматчевые противостояния.

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!