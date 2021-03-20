«Рома» — «Наполи». Прогноз: Джеко и Мертенс останутся в тени, на кону Лига чемпионов

21 марта состоится матч 28-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Наполи». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Ромы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.69. Успех «Наполи» оценён букмекерами коэффициентом 2.77. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.72.

Коэффициенты букмекеров на матч 28-го тура Серии А «Рома» — «Наполи» 21 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Рома» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.41. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.55.

Анализ и прогноз матча 28-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Наполи» (20.03.2021)

Сезон в европейском футболе потихоньку приближается к развязке. В Лиге чемпионов и Лиге Европы определились четвертьфиналисты, в национальных первенствах цена ошибки всё выше. В чемпионате Италии добрались до 28-го тура, который завершится в воскресенье, 21 марта, шестью матчами.

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Наиболее поздний стартует в 22:45 мск в Риме. «Рома» на стадионе «Олимпико» сразится с «Наполи». И это, естественно, центральна битва тура. Ведь речь о сражении прямых конкурентов, которые занимают соседние строчки в турнирной таблице и претендуют на попадание в зону Лиги чемпионов.



Собственно, между командами достаточно общего. Оба тренера работают под серьёзным давлением, в СМИ исправно появляются слухи о возможной отставке и даже называются имена потенциальных сменщиков. Стабильности в результатах не хватает, что вполне можно связать с не самым мощным уровнем исполнителей и солидным количеством травмированных.



Ну и количество очков, разумеется. Их у обеих сторон поровну — по 50. Неаполитанцы по дополнительным показателям обходят конкурента и располагаются на пятой позиции. Но есть нюанс: у подопечных Дженнаро Гаттузо имеется игра в запасе. Правда, оппонент грозный — «Ювентус».

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Разница, впрочем, тоже имеется. Прежде всего, «партенопейцы» уже успели вылететь из Лиги Европы, а вот хозяева в четверг прошли в следующую стадию. Строго говоря, все вопросы они сняли ещё на прошлой неделе, когда в родных стенах разгромили «Шахтёр» со счётом 3:0. Оставалось уладить формальности.



Проблем не возникло — 2:1 в Киеве, выход в четвертьфинал, где будет ждать «Аякс». Сразу заметим, что итальянский клуб действовал в режиме экономии энергии. Не форсировал события, провёл ротацию состава, поберёг силы. Впрочем, 2,5 суток на восстановление — это всё же маловато. А ведь гости готовились в недельном цикле.



Кроме того, результаты на внутренней арене у подопечных Паулу Фонсеки в последнее время откровенно так себе. Две победы в пяти турах — над «Фиорентиной» и «Дженоа». 1:2 от «Милана» — это ладно, а вот ничья с «Беневенто» (0:0) и поражение от «Пармы» (0:2) рискуют дорого обойтись.

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«Наполи», напротив, набрал солидный ход. В четырёх предыдущих турах взял 10 из 12 возможных очков. Разошёлся миром с ярким «Сассуоло» (3:3), разобрался с «Беневенто» (2:0), «Болоньей» (3:1) и даже «Миланом» (1:0). Вполне логично, что букмекеры выставляют практически равную линию. Шансы гостей тут никак не ниже.



Статистика очных встреч тоже на стороне неаполитанцев — три победы и ничья в пяти последних случаях. Так что проверить П2 с нулевой форой за 2.01 имеет смысл. Мы же предпочтём тотал меньше 3 гола за 1.83. Логика простая: битва прямых конкурентов, цена ошибки высочайшая.



Учитывая не самое устойчивое положение обоих тренеров, дебют рискует получиться аккуратным. Или даже закрытым. Без голов, конечно, мы вряд ли останемся, но чрезмерной результативности не ждём.

Прогноз и ставки на матч 28-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Наполи» 21 марта 2021 года

Обе команды находятся за пределами зоны Лиги чемпионов, а потому цена ошибки высока. Кроме того, положение тренеров далеко не самое устойчивое. На таком фоне вряд ли имеет смысл ожидать открытого футбола и града голов. Скорее всего, дебют получится аккуратным и дело ограничится одним-двумя мячами.



Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.83.