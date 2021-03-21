«Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз: только магия Месси может спасти зрителей от тоски

21 марта состоится матч 28-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.04. Успех хозяев оценён экспертами в 3.65. А ставки на ничью принимаются за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Барселона» 21 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15.

Анализ и прогноз матча 28-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» — «Барселона» (21.03.2021)

Центральным матчем 28-го тура чемпионата Испании станет встреча «Реала Сосьедада» и «Барселоны». Оба коллектива продолжают борьбу за самые высокие места в турнирной таблице. Хозяева располагаются на пятой строчке, гости идут вторыми. Соответственно, амбиции более чем серьёзные.

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Каталонцы гонятся за лидирующим «Атлетико», который в последние недели сбавил обороты и повадился допускать осечки. А представители Сан-Себастьяна хотят как минимум удержаться на текущей позиции, которая гарантирует участие в Лиге Европы. Зацепиться за зону Лиги чемпионов вряд ли удастся, отставание внушительное.



В текущем сезоне пути оппонентов пересекались уже дважды и в обоих случаях побеждала «Барселона». 2:1 в чемпионате и 2:1 (по пенальти) в полуфинале Суперкубка Испании. Непростые победы, в обоих случаях пришлось понервничать. Именно таким обещает быть и предстоящий матч двух мощных коллективов. Благо что время на восстановление имелось в достатке, борьбу в еврокубках оба клуба завершили.



Нельзя забывать и о проклятии каталонцев на «Аноэте» — на протяжении 11 лет каталонский гранд не мог обыграть «Реал Сосьедад» на его стадионе и лишь в 2018 году нашёл способ утащить три очка. Стоит сказать, что с тех пор проблемы «Барселоны» никуда не делись: в трёх следующих матчах на «Аноэте» свой успех каталонцы сумели повторить лишь однажды.

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Обе команды показывают в последнее время качественный футбол, который приносит плоды в виде успешных результатов. У «Барселоны» четыре победы и ничья в пяти предыдущих турах Примеры, тогда как «Реал Сосьедал» за этот же отрезок выиграл трижды, ещё один раз сыграв вничью.



При этом если в играх с участием каталонского гранда мы регулярно видим большое количество забитых мячей, то «Реал» предпочитает скорее играть от обороны. В тех самых пяти матчах «Барса» забила в ворота соперников 12 мячей, тогда как на счету басков всего восемь голов (четыре из них были забиты в ворота скромного «Алавеса»).



Нельзя не отметить, что и у «Барсы», и у «Сосьедада» немало проблем с составом. Так, Рональд Куман не сможет рассчитывать на Жерара Пике, Филипе Коутиньо, Ансу Фати и Серхи Роберто. Со стороны «Реал Сосьедада» не сыграют Начо Монреаль, Хосеба Сальдуа и Ариц Элустондо. Каждый из травмированных игроков мог бы выйти и в основном составе, поэтому теперь сразу двум тренерам придётся серьёзно поломать голову над перестановками.

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Огромной проблемой для «Сосьедада» может стать отсутствие в составе Давида Сильвы. Испанец, вроде бы восстановился от затяжного повреждения, однако уже спустя два матча снова травмировался и был заменён уже на 27-й минуте поединка с «Гранадой». Сезон показал, что баски без Сильвы в составе и с ним — это две разные команды. Когда же речь идёт о матче с «Барселоной», фактор участия или неучастия Давида в матче может стать определяющим.



Высокой результативности не ждём. Сине-гранатовые традиционно некомфортно чувствуют себя в Сан-Себастьяне, а хозяевам без Сильвы нет смысла форсировать события. Возьмём классический низ за 2.20.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Барселона» 21 марта 2021 года

Важность поединка и большое количество травмированных вынудит «Барселону»и «Реал Сосьедад» действовать крайне осторожно. Вполне реален вариант, при котором будет забит всего один мяч. Если Лионель Месси не станет как фокусник доставать голы из рукавов, зрителей ожидает не самый зрелищный и результативный матч. Коэффициент на тотал меньше 2.5 мяча кажется завышенным.



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.20.