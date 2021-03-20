«Астон Вилла» — «Тоттенхэм». Прогноз: Жозе Моуринью не сможет забыть кошмар в Лиге Европы

21 марта 2021 года состоится перенесённый матч 18-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Тоттенхэм». Начало встречи — в 22:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.51. Успех бирмингемцев оценён экспертами в 3.14. А ставки на ничью принимаются за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Тоттенхэм» 21 марта 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24.

Анализ и прогноз матча 18-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Тоттенхэм» (21.03.2021)

Дни в календаре сменяются один за другим, уже миновала первая половина марта. Перед запланированной международной паузой в ведущих европейских чемпионатах успеют провести по одному туру. Английская Премьер-лига, например, завершает 29-й тур и параллельно проводит перенесённые встречи.

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21 марта на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме состоится перенесённый поединок 18-го тура местной «Астон Виллы» и лондонского «Тоттенхэма». Бирмингемцы никак не могут вернуться в победную колею после повторной вспышки коронавируса, но и лондонцы в последнее время откровенно забарахлили.



Из всевозможных кубковых турниров страны «Вилла» давно вылетела, а потому 12 предыдущих игр пришлись на чемпионат Англии. За это время удалось добыть всего лишь четыре победы, даже поражений состоялось больше — пять. Разумеется, при таких результатах рассчитывать на высокое место в таблице не приходится.



Всего за 27 поединков команда Дина Смита набрала 41 балл, что пока соответствует девятой позиции. В нынешнем сезоне зона вылета явно не беспокоит, спасаться, судя по всему, не придётся. Но и замахнуться на еврокубки с такой формой будет трудно, ведь конкуренция солидная. В принципе, спокойный финиш в середине таблицы полностью устроит клуб. Тем более на контрасте с прошлым сезоном.

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За три последних игры в АПЛ «львы» заработали два из девяти возможных очков. Сперва проиграли тонущему «Шеффилду», который больше половины тайма играл в меньшинстве (0:1). Затем скатали две ничьи с довольно проблемными «Вулверхэмптоном» (0:0) и «Ньюкаслом» (1:1).



«Тоттенхэм» после яркого отрезка, когда он добыл пять побед кряду во всех турнирах, выдал два провальных поединка, которые могут впоследствии аукнуться. Первым делом, конечно, хочется отметить провал в Лиге Европы. Казалось бы, что могло помешать выйти в четвертьфинал турнира после победы со счётом 2:0 в родных стенах.



Однако ответная игра в гостях всё перевернула. Англичане явно не ожидали от загребского «Динамо» такого серьёзного подхода, отсутствие должной концентрации сыграло злую шутку. Хорватский клуб в основное время дважды отличился, не пропустил и сумел перевести игру в дополнительное время. А после забил и третий. Моменты у ТТХ были, с реализацией не задалось.

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Также стоит обратить внимание и на прошлый матч «шпор» в АПЛ. В 28-м туре они гостили у соседа «Арсенала» и упустили победу в северолондонском дерби. Удалось открыть счёт, в середине первого тайма изящным ударом отличился Ламела. Но «канониры» сперва забили гол в раздевалку, а во втором тайме реализовали пенальти.



Статус «Тоттенхэма» говорит сам за себя, но состояние сейчас, мягко говоря, нестабильное. С голами трудно, всего три штуки в трех последних играх, а провал в еврокубках наверняка сильно ударит по психологии. Хотя у «Астон Виллы» и своих проблем хватает.



С обороной всё не так плохо, пропускает по-прежнему редко – всего четыре штуки в семи предыдущих турах английской Премьер-лиги. Однако с атакой, как и у лондонцев, тоже туговато. За те же семь игр затолкали всего четыре мяча, заметно сказывается отсутствие Джека Грилиша. Лидер восстанавливается после травмы.

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Похоже, наклевывается букмекерский низ. Мы бы рискнули и проверили классический тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.10. У Жозе Моуринью состав посерьёзнее, но Дин Смит давно не терпел разгромных поражений. Ждем довольно близкой игры. Альтернатива — Х2 + тотал меньше 3.5 мяча.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Тоттенхэм» 21 марта 2021 года

«Тоттенхэм» на днях провалился в Лиге Европы, наверняка это скажется на психологии игроков и тренера. «Астон Вилла» сейчас не блещет, но в обороне играет строго, поражения если и есть, то не разгромные. Вот и теперь ждём довольно близкого матча. Голов тут, скорее всего, будет совсем немного.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.10.