«Локомотив» — ЦСКА. Прогноз на 3-й матч: Скабелка готов выбить «армейцев» из плей-офф КХЛ

«Локо» доставил «армейцам» проблем в Москве, а на своём льду тем более не будет стесняться.

21 марта состоится третий матч второго раунда плей-офф КХЛ «Локомотив» — ЦСКА. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 2.75, а успех москвичей оценён в 2.50.

Коэффициенты букмекеров на 3-й матч плей-офф КХЛ «Локомотив» — ЦСКА 21 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА не будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.35, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.54. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.72. Гол в первые десять минут идет за 2.11.

Прогноз и анализ матча Кубка Гагарина «Локомотив» Ярославль — ЦСКА Москва (21.03.2021)

С четвертьфиналами конференций в плей-офф КХЛ успешно разобрались, обошлось без интриги. С точки зрения статистики, это был самый предсказуемый первый раунд за всю историю Кубка Гагарина. Лишь в одной серии состоялось больше пяти матчей, зато сразу три уместились в четыре встречи. Дальше должно быть интереснее.

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Пришло время полуфиналов конференций. На воскресенье, 21 марта, запланированы два поединка. В самом позднем из них на льду стадиона «Арена-2000-Локомотив» местный ярославский «Локомотив» будет принимать московский ЦСКА. Счёт в серии после первых двух встреч 1-1. Как и ожидалось, никакой лёгкой прогулки у фаворита тут не будет.



Команда Андрея Скабелки вырвала у столичных «армейцев» победу в стартовом поединке в Москве. С самого дебюта соперники предложили друг другу быстрый, плотный хоккей с минимумом пространства. Но, как оказалось, прагматичнее были гости, наказав хозяев в третьем периоде. Шансы имелись с обеих сторон, «железнодорожникам» повезло чуть больше. Пожалуй, по делу.



«Армейцы» наткнулись на выстроенную оборону без серьезных изъянов и не смогли разгадать Эдди Паскуале, который великолепно проводит нынешний розыгрыш Кубка Гагарина. В итоге «железнодорожники» забросили две безответные шайбы, одну из которых — уже в пустые ворота в самой концовке. Программа-минимум на выезд была выполнена.

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Разумеется, Игоря Никитина не могла радовать перспектива двух домашних поражений на старте. Оппоненты вновь предложили плотную, быструю и агрессивную игру, в которой поначалу увереннее себя чувствовал «Локо». Но так длилось до первого большинства: в формате «четыре на три» Гилмор изящно открыл счёт.



Гол расправил ЦСКА крылья, а ярославцы на небольшой период потеряли ритм. Этого хватило. Буквально через две минут за первой шайбой последовала вторая — отличился вышедший на рандеву с Паскуале Шалунов. Андрей Скабелка взял тайм-аут, чтобы встряхнуть свою команду, но стало ясно, что отдавать матч на этот раз хозяева не собираются.



К тому же ярославцам откровенно не везло. В середине второго периода в большинстве пропустили курьезный гол, что позволило «армейцам» уйти в энергосберегающий режим. В конце третьей двадцатиминутки и в третьем отрезке гости сыграли неплохо, забили гол и могли вернуться в игру, но последний штурм не удался. Пожалуй, всё справедливо. Хоккей классный, оппоненты стоят друг друга, 1-1 в такой ситуации — лучший (и честный) расклад.

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Теперь серия перемещается в Ярославль, и тут уже «Локомотив» будет чувствовать иначе. Всё-таки во время регулярного чемпионата «железнодорожники» играли лучше остальных на своём льду, в том числе задавал столичным «армейцам» трёпку. К слову, в двух последних случаях набрал три очка из четырёх возможных — выиграл 3:0 в основное время и проиграл лишь по буллитам.



Не стоит забывать и первом раунде, когда «железнодорожники» без особых проблем выбили дома крепкий финский «Йокерит». Мы бы рассмотрели П1 с нулевой форой за 2.01 или 1Х + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.00. Снова ожидаем плотной и близкой игры, но как минимум до овертайма хозяева дотянуть, на наш взгляд, смогут. Болельщики помогут подопечным Андрея Скабелки выдержать интенсивный хоккей и перетерпеть трудные мгновения.

«Локомотив» — ЦСКА: прогноз и ставки на 3-й матч плей-офф КХЛ 21 марта 2021 года

«Локомотив» показал всем видом, что просто так сдаваться не собирается. Он уже изрядно попил кровушки у ЦСКА в Москве, а теперь ему предстоит сыграть на своей территории. Во время «регулярки» и в первом раунде Кубка Гагарина ярославцы отменно проводили домашние игры, на этот раз снова ждем от них сенсации.



Ставка: «Локомотив» не проиграет + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.00.