«Даллас» — «Тампа». Прогноз: Василевский продолжит бить рекорды, Худобин не выдержит

24 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи — в 3:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Тампы» в основное время можно с коэффициентом 2.07, успех «Далласа» идёт за 3.00.
Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Даллас» — «Тампа» 24 марта 2021 года
Букмекеры считают, что матч НХЛ «Даллас» — «Тампа» 24 марта не будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 2.02, а тотал меньше 5.5 гола — за 1.83. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 10.50.
«Даллас Старз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: прогноз и анализ матча НХЛ (24.03.2021)
На дворе весна, для любителей хоккея настало замечательное время. В КХЛ набирает обороты второй раунд Кубка Гагарина, а регулярный чемпионат НХЛ в самом разгаре. Команды успели провести примерно по 30 матчей, турнирная таблица устаканились, амбиции клубов примерно понятны.
На среду, 24 марта, запланированы сразу шесть поединков. Российским любителям хоккея будет на что посмотреть. «Даллас Старз» на льду «Американ Эйрлайнс-центра» сразится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», начало — в 3:30 мск. Ремейк финала Кубка Стэнли — 2020. Худобин и Гурьянов против Василевского и Сергачёва — звучит замечательно.
Пока сезон складывается для соперников прямо противоположным образом. «Молнии» великолепно чувствуют себя даже без Никиты Кучерова. Лишь однажды остались без очков в двух матчах подряд — для столь плотного графика подобная стабильность крайне важна. В 16 предыдущих встречах добыли 13 побед.
10 из них — в основное время. Проиграли только «Чикаго» (3:4 Б), «Детройту» (4:6) и «Нэшвиллу» (1:4). Любопытно, что во всех случаях последний рубеж занимал Кёртис Макэлинни. А вот у Андрея Василевского потрясающая серия из 11 побед — это личный рекорд. И с «Далласом» будет играть именно россиянин, так как накануне ему предоставили отдых.
Подопечные Джона Купера спокойно возглавляют турнирную таблицу Центрального дивизиона, набрав 48 очков в 31 матче. График мощнейший. Попадание в зону плей-офф вопросов не вызывает, даже идущий четвёртым «Коламбус» отстаёт на 15 баллов. Можно играть в своё удовольствие и не тратить лишние силы.
У «шерифов» положение иное. Перенос игр из-за коронавируса на самом старте сезона сразу поставил команду в роль догоняющих. Результаты откровенно слабые, никакой стабильности нет и близко. Достаточно сказать, что хотя бы две победы кряду в прошлый раз одержали ещё в январе. А ведь до апреля осталась неделя.
«Даллас» слишком часто отдаёт близкие игры, да и кадровые проблемы никуда не деваются. Недавно, например, Александр Радулов вновь получил повреждение. Тройка сильнейших в дивизионе ушла далеко, а вот шансы побороться за четвёртую строчку остаются рабочими. У «Коламбуса» и «Нэшвилла» проблем хватает, «Чикаго» тоже сбавил обороты.
Пока «Старз» занимают седьмое место в дивизионе, опережая только несчастный «Детройт». Однако все конкуренты провели на 4-5 игр больше, так что пять баллов отставания от зоны плей-офф — это нормально. По потерянным очкам подопечные Рика Боунесса и сейчас входят в топ-4.
Впрочем, с «Тампой» будет туго. В нынешнем регулярном чемпионате «Лайтнинг» забрали все три очные встречи, причём две из них всухую. 5:0, 2:0 и 4:3 Б. В последнем случае откровенно повезло — техасцы проигрывали со счётом 1:3, пошли ва-банк и дважды отличились в формате «6-на-5». Такое редко увидишь.
Потому линия букмекеров кажется вполне логичной. В то же время «Даллас» сейчас просто так никого не отпускает. Как правило, если и проигрывает, то с разницей в одну шайбу. Потому лезть в форы опасно. Мы бы выбирали между Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.95 и ИТМ 2.5 шайбы «Далласа» за 1.76. При Василевском «молнии» в последнее время пропускают совсем мало. Если хозяева и зацепятся, то благодаря надёжной обороне и действиям голкипера.
«Даллас» — «Тампа»: прогноз и ставка на матч НХЛ 24 марта 2021 года
«Тампа» спокойно лидирует в дивизионе, «Даллас» никак не может обрести стабильность и располагается за пределами зоны плей-офф. У «Лайтнинг» последний рубеж займёт Андрей Василевский, идущий на серии из 11 побед. «Шерифы» прекрасно понимают, что их главный шанс зацепиться — надёжная оборона. Больше пары голов они вряд ли оформят.
Ставка: ИТМ 2.5 шайбы «Далласа» за 1.76.
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