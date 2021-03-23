«Даллас» — «Тампа». Прогноз: Василевский продолжит бить рекорды, Худобин не выдержит

24 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи — в 3:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Тампы» в основное время можно с коэффициентом 2.07, успех «Далласа» идёт за 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Даллас» — «Тампа» 24 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Даллас» — «Тампа» 24 марта не будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 2.02, а тотал меньше 5.5 гола — за 1.83. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 10.50.

«Даллас Старз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: прогноз и анализ матча НХЛ (24.03.2021)

На дворе весна, для любителей хоккея настало замечательное время. В КХЛ набирает обороты второй раунд Кубка Гагарина, а регулярный чемпионат НХЛ в самом разгаре. Команды успели провести примерно по 30 матчей, турнирная таблица устаканились, амбиции клубов примерно понятны.

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На среду, 24 марта, запланированы сразу шесть поединков. Российским любителям хоккея будет на что посмотреть. «Даллас Старз» на льду «Американ Эйрлайнс-центра» сразится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», начало — в 3:30 мск. Ремейк финала Кубка Стэнли — 2020. Худобин и Гурьянов против Василевского и Сергачёва — звучит замечательно.

Пока сезон складывается для соперников прямо противоположным образом. «Молнии» великолепно чувствуют себя даже без Никиты Кучерова. Лишь однажды остались без очков в двух матчах подряд — для столь плотного графика подобная стабильность крайне важна. В 16 предыдущих встречах добыли 13 побед.

10 из них — в основное время. Проиграли только «Чикаго» (3:4 Б), «Детройту» (4:6) и «Нэшвиллу» (1:4). Любопытно, что во всех случаях последний рубеж занимал Кёртис Макэлинни. А вот у Андрея Василевского потрясающая серия из 11 побед — это личный рекорд. И с «Далласом» будет играть именно россиянин, так как накануне ему предоставили отдых.

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Подопечные Джона Купера спокойно возглавляют турнирную таблицу Центрального дивизиона, набрав 48 очков в 31 матче. График мощнейший. Попадание в зону плей-офф вопросов не вызывает, даже идущий четвёртым «Коламбус» отстаёт на 15 баллов. Можно играть в своё удовольствие и не тратить лишние силы.

У «шерифов» положение иное. Перенос игр из-за коронавируса на самом старте сезона сразу поставил команду в роль догоняющих. Результаты откровенно слабые, никакой стабильности нет и близко. Достаточно сказать, что хотя бы две победы кряду в прошлый раз одержали ещё в январе. А ведь до апреля осталась неделя.

«Даллас» слишком часто отдаёт близкие игры, да и кадровые проблемы никуда не деваются. Недавно, например, Александр Радулов вновь получил повреждение. Тройка сильнейших в дивизионе ушла далеко, а вот шансы побороться за четвёртую строчку остаются рабочими. У «Коламбуса» и «Нэшвилла» проблем хватает, «Чикаго» тоже сбавил обороты.

Пока «Старз» занимают седьмое место в дивизионе, опережая только несчастный «Детройт». Однако все конкуренты провели на 4-5 игр больше, так что пять баллов отставания от зоны плей-офф — это нормально. По потерянным очкам подопечные Рика Боунесса и сейчас входят в топ-4.

Впрочем, с «Тампой» будет туго. В нынешнем регулярном чемпионате «Лайтнинг» забрали все три очные встречи, причём две из них всухую. 5:0, 2:0 и 4:3 Б. В последнем случае откровенно повезло — техасцы проигрывали со счётом 1:3, пошли ва-банк и дважды отличились в формате «6-на-5». Такое редко увидишь.

Потому линия букмекеров кажется вполне логичной. В то же время «Даллас» сейчас просто так никого не отпускает. Как правило, если и проигрывает, то с разницей в одну шайбу. Потому лезть в форы опасно. Мы бы выбирали между Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.95 и ИТМ 2.5 шайбы «Далласа» за 1.76. При Василевском «молнии» в последнее время пропускают совсем мало. Если хозяева и зацепятся, то благодаря надёжной обороне и действиям голкипера.

«Даллас» — «Тампа»: прогноз и ставка на матч НХЛ 24 марта 2021 года

«Тампа» спокойно лидирует в дивизионе, «Даллас» никак не может обрести стабильность и располагается за пределами зоны плей-офф. У «Лайтнинг» последний рубеж займёт Андрей Василевский, идущий на серии из 11 побед. «Шерифы» прекрасно понимают, что их главный шанс зацепиться — надёжная оборона. Больше пары голов они вряд ли оформят.

Ставка: ИТМ 2.5 шайбы «Далласа» за 1.76.