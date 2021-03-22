«Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз на 4-й матч: уфимцы найдут способ сохранить лицо

23 марта состоится четвёртый матч четвертьфинала Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Салавата» в основное время можно с коэффициентом 2.40, успех «Ак Барса» идёт за 2.75.

Коэффициенты букмекеров на 4-й матч плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс» 23 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс» 23 марта будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.91, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.95. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.05. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ 4-го матча Кубка Гагарина «Салават Юлаев» Уфа — «Ак Барс» Казань (23.03.2021)

Четвертьфиналы конференций в плей-офф КХЛ обошлись без интриги. Статистика уверяет, что это был самый предсказуемый первый раунд за всю историю Кубка Гагарина. Лишь в одной серии состоялось больше пяти матчей — «Барысу» дал бой «Металлургу». Зато аж три серии уместились в четыре встречи.

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Полуфиналы конференции набирают обороты. На вторник, 23 марта, по традиции запланированы два поединка. Наиболее ранний из них стартует в 17:00 мск в Уфе. «Салават Юлаев» снова сразится с «Ак Барсом». Именно эта серия выбивается на общем фоне, ведь во всех оставшихся случаях соперники обменялись победами в стартовых поединках.

Подопечные Томи Лямся дважды уступили в Казани. Не помогли даже свои стены — накануне лучший клуб Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата снова оказался сильнее (2:1). И сделал счёт в серии 3-0. Следовательно, права на ошибку у хозяев больше нет. Следующее поражение отправит их в отпуск.

Понятно, что обыграть на заказ «Ак Барс» четыре раза подряд практически невозможно. Потому о реальной интриге и выходе в финал конференции речи, пожалуй, не идёт. Задача — хотя бы сохранить лицо, ведь потеряно практически всё, кроме чести. «СЮ» видал в плей-офф всякое, в том числе поражения со счётом 0:8. Но всухую соседу серию ещё не отдавал.

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Если с первым поединком всё понятно, то дальше игра выровнялась. Во второй встрече дело дошло до овертайма, в воскресенье возможностей сравнять счёт тоже имелось достаточно. Разницу делают вратари: Юха Метсола провалился в первом матче и мог действовать лучше в двух оставшихся. А вот Тимур Билялов выручает много и со вкусом. До его ворот долетало не так много бросков, но в нужные моменты россиянин тащил.

Сказать что-то новое о первом звене уфимцев сложно. Периодически они неплохо двигают шайбу в чужой зоне и создают моменты, но от финнов ждут результата. А этого не происходит — Хартикайнен, Гранлунд и Маннинен до сих пор не набирали очков во втором раунде. Старается Кадейкин, пытаются помогать нижние звенья.

Но для «Ак Барса» этого недостаточно, а лидеры никак не могут подобрать ключи к Билялову. Три гола в трёх играх — вот и весь улов «Салавата Юлаева». Да, это никуда не годится. В такой ситуации могло бы выручить большинство, но при численном преимуществе голов до сих пор нет. Лямся на пресс-конференции жаловался на малое количество удалений у соперника, хотя тут к судьям придраться сложно. Они с самого начала старались не вмешиваться без лишней необходимости и давали бороться.

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Понятно, что говорить о тактике и изменении рисунка игры особого смысла нет. Инструментов для резкого перелома ситуации у уфимцев не видно, зато злости и мотивации будет предостаточно. Заканчивать сезон на своём льду со счётом 0-4 в серии — натуральный позор. Даже со всеми скидками на мощь соперника.

Есть и второй аргумент в пользу хозяев. Тимур Билялов на последней минуте третьего поединка получил повреждение. Адам Рейдеборн не занимал последний рубеж аж с первой встречи против «Торпедо». Случилась она, если что, ещё 3 марта, то есть почти три недели назад. Нехватка тонуса рискует сказаться.

Потому шансы «СЮ» кажутся выше. «Барсы» выполнили задачу-минимум на выезд в Башкортостан, одно поражение проблемой не станет. Мы бы выбирали между итоговой победой «Салавата Юлаева» за 1.83 и голом хозяев в первом периоде за 1.90. Скорее всего, разъярённые уфимцы вылетят на лёд и постараются быстро получить преимущество. Терять им уже нечего.

«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз и ставка на 4-й матч плей-офф КХЛ 23 марта 2021 года

Счёт в серии 0-3, поверить в четыре поражения «Ак Барса» подряд невероятно сложно. Однако Тимур Билялов накануне получил повреждение, а Адам Рейдеборн не выходил на лёд с 3 марта. 20 дней без игровой практики — слишком большой простой для плей-офф, 20 секунд в воскресенье не в счёт. На наш взгляд, злые уфимцы выскочат на лёд и выдадут агрессивный дебют. Отступать уже некуда.

Ставка: «Салават Юлаев» забьёт в первом периоде за 1.90.